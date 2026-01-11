Las adicciones y el fanatismo religioso

Cuando recibimos a un paciente en consulta, con cita previa o por demanda, lo primero que hacemos es una serie de preguntas para poder obtener información subjetiva, entender qué le ocurre y qué necesita el paciente en ese momento puntual; lo que llamamos en medicina una anamnesis completa.

Esas preguntas no se hacen nunca a modo de juicio moral, sino desde un juicio clínico, para poder diagnosticar y posteriormente tratar la enfermedad.

La semana pasada, en una reunión con médicos dominicanos, hablábamos sobre un paciente diagnosticado con dependencia a opiáceos (heroína) y otros trastornos derivados del consumo en el contexto de la enfermedad.

Sí, enfermedad, ya que una adicción es una enfermedad. No es una falta de voluntad. Y aquí viene la ligereza y peligrosidad del fanatismo, religioso y moral, en este caso religioso, cuando se abordan enfermedades.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.”

El grupo de colegas estaba dividido en dos partes; los fanáticos, que afirmaban que con ir a la iglesia y seguir al pie de la letra la Biblia se podía conseguir la abstinencia y la curación absoluta de la conducta adictiva; y, por otro lado, nosotros, tres médicos que casualmente nos dedicamos a la salud mental, defendíamos que la adicción no es una cuestión de fe, sino de biología, mecanismos, sistemas de recompensa y neurotransmisores que se ven alterados por las sustancias consumidas y que afectan al funcionamiento del Sistema Nervioso Central.

Es preocupante, incluso desde la distancia, en países como los nuestros se está adjudicando la mayoría de las cosas a la fe y a la religión.

Si esta conversación fuese en un ambiente donde no se tiene el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, de la complejidad de los distintos sistemas, probablemente hoy no estaría escribiendo este artículo.

Pero cuando escucho que la respuesta para todo, en un grupo que lleva años estudiando biología, química, anatomía y fisiología, es la fe, realmente resulta preocupante.

Quiero pensar que es una moda que algún día pasará, pero lamentablemente veo que estamos retrocediendo en el tiempo. Antes, por desconocimiento, todo valía; adjudicarlo al azar o a la suerte podía entenderse. Pero ahora me resulta incluso peligroso el auge de esta "religiosidad desenfrenada" que predica lo contrario a lo que debería ser.

Decir que las adicciones son pura cobardía y sinvergüenzerías, es estigmatizar y juzgar, cuando una de las principales enseñanzas de Jesús fue no juzgar y practicar la empatía.

Expongo esta situación con todo el respeto que merecen mis colegas, las religiones y las creencias personales. No es un ataque a lo espiritual, ni a la religión, al contrario, creo que tienen su función en la sociedad. Pero la línea entre creer, tener fe y el fanatismo es muy fina, que a estas alturas, sigamos justificando incluso la muerte, la mala praxis, el juicio, la victimización y el maltrato si es en nombre de la religión, como si todo quedara justificado.

Desde mi humilde fe o más bien espiritualidad y con el corazón en la mano, entiendo que no todo se debe permitir en el camino religioso. No todo vale. Se siguen cometiendo, incluso en nombre de Dios, barbaries a nivel mundial, y no quiero ni pensar a nivel individual en una consulta médica, sea cual sea la especialidad, si el profesional es creyente, fanático o simplemente imprudente.

Es bueno recordar que el juramento hipocrático, en su versión moderna, cita:

“Adaptado por la Asociación Médica Mundial, se enfoca en

– Consagrar la vida al servicio de la humanidad.

– Velar por la salud del paciente como primera preocupación.

– Respetar la autonomía y dignidad del paciente.

– No permitir que factores discriminatorios influyan en el deber profesional.

– Mantener la ética y las tradiciones de la profesión.”

No existe nada más peligroso que las interpretaciones ajustadas al criterio personal. Y aquí está el tema, los pacientes deben ser tratados primero con respeto, y nosotros, como médicos, debemos velar siempre por su dignidad sin juzgar, ya que la ignorancia ejercida por decisión propia es más atrevida que la adquirida por desconocimiento.

En consulta, los médicos debemos dejar en casa nuestras preferencias y creencias personales, tenemos el deber de ejercer bajo juramento, hacer nuestro trabajo sin más, porque al paciente no le interesa de qué religión seamos. Solo necesita respeto, el mejor conocimiento y la mejor praxis médica para algo tan fundamental como salvaguardar su vida y no olvidemos que es un derecho.