Plan San Juan: crónica de un fracaso

A la llegada del presidente Luis Abinader al poder, declaro la provincia de San Juan en estado de emergencia, luego de que se conociera que la misma tenía más del 61% de su población por debajo de la línea de pobreza. Para ser justos, no sabemos a ciencia cierta si esas cifras eran reales o simplemente se pretendía hacerle ver al país que Danilo Medina, presidente saliente, no había hecho nada por la provincia que lo vio nacer.

Sin embargo, hay que admitir que la otrora llamada El Granero del Sur, se encontraba con una economía en decadencia, se cerraron bancos, y se perdió un diputado, por la significativa reducción de votantes, que salieron de esta provincia a buscar mejor suerte y oportunidades.

Esa situación calamitosa y debido al escaso desarrollo de las actividades productivas en la provincia, hizo que mediante el decreto presidencial No.63-22 se creara el llamado “Plan San Juan”, con una promesa de inversión de más de 4,000 millones de pesos.

En un artículo publicado en fecha 3 de octubre del 2023 por el Listín Diario, a la firma de Víctor Bautista, al referirse a Plan San Juan plateaba que, “su enfoque en la diversificación de cultivos, la modernización de sistemas de riego y la canalización de recursos financieros hacia el sector agrícola, parece desconectado de la realidad hídrica de la región”. Situación que la confirman otras publicaciones, declaraciones y denuncias.

La realidad es que, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, este plan se politizó y se desvirtuó su propósito inicial, los recursos económicos se utilizaron alegremente, y algunos de los miembros de su consejo directivo, fueron de los más beneficiados con las facilidades de crédito que se otorgaron a través de esos fondos, y recursos que debieron impactar en el desarrollo agrícola de la provincia y en la diversificación de otros rubros agrícolas, les fueron entregados a dueñas de salones de belleza, a barbero y toda suerte de negocios pequeños, que perfectamente el gobierno pudo apoyar a través de Promipime, o cualquier otra entidad que trabaje el microcrédito. Otro uso indebido que se le dio a esos fondos fue que se dedicó a comprar opositores y a pagar favores políticos, que facilitaran la reelección del presidente Abinader en el 2024.

Para octubre 5, del 2023 los periódicos digitales Ojalá y Las Calientes del sur, daban cuentas de que, a nivel administrativo, la fiscalía realizaba una investigación sobre alegadas irregularidades, que involucraba el mal uso de fondos y cambios de cheques de forma irregular, en el Plan de Desarrollo Económico de la provincia San Juan, según narró el comunicador Valerio Mateo en un medio digital.

El 15 de marzo del 2025, medios de circulación nacional anunciaban la inyección de 1,100 millones más, en momento donde los productores se quejaban del poco avance del proyecto, que en un programa especial de un medio televisivo titulado “Aferrados a la Tierra: ¿Cómo avanza el Plan San Juan? Se cuestionaba su nivel de eficiencia.

Un buen técnico no siempre resulta ser un gran gerente, el ingeniero Luis Bonilla, siendo un profesional meritorio del área de la producción de frutas, cosa que me consta, fui su alumno, ha dejado mucho que desear como gerente, un octogenario, sin visión de modernidad, no debe ser quien dirija a Plan San Juan, además el manejo exhibido con la sociedad sanjuanera no ha sido el mejor, se cuenta que una ocasión se permitió decir ante los medios de comunicación que ”los sanjuaneros andan con las manos extendidas” como vulgares pedigüeños, y solo una oportuna mediación de líderes políticos y empresariales, evitó que sea declarado “Persona no grata” por la sala capitular del municipio de San Juan.

Plan San Juan ha manejado sumas multimillonarias, y no ha logrado impactar en la economía de esta provincia, en esa entidad ha faltado gerencia, su dirección ejecutiva, ha manejado los equipos y maquinarias de otras instituciones, y aun así, es muy poco los resultados que pueden exhibir, Plan San Juan penosamente improvisa, no tiene un plan de desarrollo real, estratégico y estructurado, ni ejecuta acciones efectivas que permitan lograr su propósito. Le urge un cambio de rumbo y visión.