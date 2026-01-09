Rostros que dejan rastros

Hay rostros que se borran con el tiempo y hay otros que se graban en la memoria colectiva como luminarias que nos recuerdan que la vida solo tiene sentido cuando se entrega por amor. No son rostros perfectos: a veces cansados, arrugados, adoloridos, con manos callosas, con heridas en el alma o en la piel, por su pasión de vivir y de amar hasta el extremo; ellos son los héroes que han tejido la historia de la humanidad.

Rostros de amor y paz: Jesucristo, Gandhi, Martin Luther King, que levantaron su voz contra la injusticia y mostraron que la verdad libera y la paz vence sin violencia.

Rostros del arte y la cultura: Miguel Ángel, Rafael, Beethoven, Sor Juana Inés, que, en medio de la oscuridad, pintaron y escribieron, para recordarnos que la belleza nos permite vivir con sentido.

Rostros de ciencia y conocimiento: San Agustín, Galileo y Einstein, que abrieron caminos de luz en la búsqueda de la verdad, aun cuando era reina la ignorancia.

Rostros de fe y espiritualidad: San Francisco de Asís y Madre Teresa de Calcuta, que renovaron la vida de millones de personas, con gestos de amor, sencillos y radicales.

Rostros de educación y entrega: María Montessori, Paulo Freire, Salomé Ureña, que encendieron la chispa de la formación, convencidos de que enseñar es liberar.

Rostros que cantaron y curaron: Mercedes Sosa y Facundo Cabral, que convirtieron en canto la verdad de sus pueblos; Albert Schweitzer y Paul Farmer, sanaron heridas del cuerpo y del alma.

Rostros de la política honesta: Marco Aurelio, Abraham Lincoln y Konrad Adenauer, que dejaron rastros de transparencia, servicio, sabiduría, defensa de la unidad, de reconciliación, visión democrática y la política como camino de paz y dignidad.

Rostros de la palabra escrita y el periodismo responsable: Ryszard Kapuściński, Antonio María Pineda, Arturo Pellerano Alfau, Miguel Franjul, Adriano Cruz, que nos recuerdan que comunicar no es solo informar, sino iluminar y defender la dignidad humana.

Rostros de la tecnología y la innovación: Steve Jobs, Tim Berners-Lee y Elon Musk, que abrieron caminos en la era digital, transformando la manera en que pensamos, trabajamos y nos conectamos.

Rostros anónimos: Existen millones de rostros que faltan en esta lista y otros anónimos que nunca recibieron un Premio Nobel ni ocuparon titulares, pero que han sostenido la vida con su entrega silenciosa. Son madres y padres que educan en la esperanza, maestros que siembran en aulas humildes, campesinos que alimentan pueblos enteros, médicos y voluntarios que curan sin aplausos, creyentes que oran en lo escondido. Ellos también dejan rastros: huellas invisibles que, aunque no figuren en los libros de historia, son las que mantienen en pie la dignidad de la humanidad.

Todos esos rostros tienen en común que dieron la vida por lo que amaban. Para ellos el sacrificio nunca fue ni será derrota, sino semilla de futuro.

Hoy también necesitamos rostros que dejen rastros: que no se limiten a admirar las huellas del pasado, sino que se atrevan a imitarlas, iluminando, guiando y, muchas veces, incomodando. Rostros que nos obliguen a decidir qué camino queremos iniciar con el próximo paso.

Facundo Cabral nos advirtió: “Hay que tener cuidado con los hombres grandes de la historia,

porque muchas veces se hacen los muertos”: sus huellas siguen vivas, sus palabras nos alcanzan y sus gestos nos interpelan. No son estatuas frías, sino llamas que nos empujan a preguntarnos: en las estelas de nuestras vidas, ¿qué rastro dejará mi propio rostro?

El autor es Rector UCNE y Presidente ADRU