Hubo traición en Venezuela

En Venezuela hubo: A) traición: B) negociación: C) una traición negociada, o: D) A,B y C son ciertas, importante sería saber ¿quién vendió o traicionó a quién?

Los chinos y los rusos sabían lo que pasaría, por eso sacaron un montón de toneladas de plata que tenían en Venezuela. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas lo sabían, por eso no tiraron ni un tiro, como hizo Israel el siete de octubre del 2024.

Los únicos muertos reportados en torno a Maduro son unos 30 oficiales de su seguridad, de nacionalidad cubana. Y el Palacio de Miraflores, hasta ahora, no ha dicho absolutamente nada, parece que “tiraron a los cubanos pa’alante”. Porque parece que Maduro estuvo “secuestrado” por los cubanos.

Los chavistas vendieron a los cubanos, quienes ignoraban lo que venía; aunque el presidente Nicolás Maduro, luce mal, saldrá mucho mejor de lo que se espera. Su expediente tiene más agujeros que un queso suizo y tiene muy pobres argumentos jurídicos.

Entonces, Maduro y los otros estamentos de poder venezolanos “vendieron” a los cubanos, que fueron las ovejas sacrificadas ante el altar de Washington.

Maduro actúa como la víctima, “vendida”, pero en realidad él fue el vendedor.

Venezuela está administrada por cinco grupos que mantienen cuotas de poder equitativas.

Los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, (actual presidenta encargada) y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional; son una facción. Diosdado Cabello es otra, el general Vladimir Padrino López con los militares; y las pandillas del Tren de Aragua forman otra.

Ninguno de esos grupos hizo nada. Parece que todos, excepto los cubanos, sabían lo que vendría.

Ahora la presidenta Rodríguez le obedece a Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, no la regaña porque ella está bien alineada con Washington.

El verdadero gran perdedor es Cuba. Venezuela ahora venderá más petróleo y así podrá mejorar la condición de vida de su pueblo, los cubanos no tienen opciones.

Esto, una vez más, confirma que la política sigue siendo un asqueroso juego de engañifas, traiciones, deslealtades, deshonestidades y puñaladas traperas.