Honrar los derechos laborales y construir más oportunidades

Hablar de la cesantía en la República Dominicana es abordar un tema sensible, cargado de historia, percepciones legítimas y preocupaciones reales tanto para los trabajadores como para los empleadores. Por eso, cualquier reflexión seria para todos los que están llamados a discutir, consensuar o velar por la modernización del código laboral sobre este asunto debe comenzar con una afirmación clara e inequívoca: ningún cambio puede ni debe ser retroactivo.

Los derechos adquiridos son intocables y todo lo acumulado por concepto de cesantía hasta hoy debe ser honrado conforme a la ley vigente. El debate no gira en torno a quitar lo ganado, sino a pensar con responsabilidad cómo construir un marco laboral que mire al futuro, promueva la competitividad, genere más empleos formales y fortalezca el crecimiento del país.

La cesantía dominicana nació en un contexto muy distinto al actual. Fue concebida en una época en la que el país no contaba con un sistema integral de seguridad social y donde el auxilio de cesantía funcionaba como la principal red de protección ante la pérdida del empleo. En ese momento histórico, la estabilidad laboral y la indemnización por despido sin causa respondían a una realidad económica y social específica.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el año 2001, la República Dominicana dio un paso trascendental hacia un modelo moderno de protección social basado en pensiones por capitalización individual, seguro familiar de salud y cobertura por riesgos laborales. La propia normativa contempló un capítulo de disposiciones transitorias, reconociendo la necesidad de una adecuación progresiva entre el sistema anterior y el nuevo, dentro del cual el tema de la cesantía quedó planteado, aunque finalmente no fue integrado ni reformado.

Más de dos décadas después, esta coexistencia de sistemas exige una reflexión ineludible. Hoy, el empleador dominicano financia simultáneamente un sistema contributivo permanente y una cesantía futura, incierta y de alto impacto económico. Esta doble carga además de que encarece el empleo formal, también desincentiva la contratación de más trabajadores, penaliza la antigüedad laboral y reduce la competitividad del país.

A la luz de lo anterior, lejos de ser un planteamiento ideológico, se trata de una realidad económica que afecta directamente la capacidad de generar empleos de calidad en beneficio de los trabajadores.

A esta situación se suma un dato que muchas veces se omite en el debate público: más del 50 % de la economía dominicana es informal. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores del país no cotizan a la seguridad social, no acumulan cesantía, no construyen una pensión y carecen de protección real ante la pérdida del empleo. En consecuencia, cuando se discute la cesantía, se habla de un mecanismo que no aplica a la mayoría de los trabajadores, pero que sí incide de manera significativa en el costo y la rigidez del empleo formal. Defender un sistema que excluye a tantos y que, al mismo tiempo, dificulta la formalización del trabajo, termina siendo una contradicción social.

En cuanto a las pensiones, es importante aclarar que el sistema establecido por la Ley 87-01 está diseñado para que un trabajador que cotiza de manera continua durante aproximadamente treinta a treinta y cinco años pueda alcanzar una pensión razonable, con una tasa de reemplazo que oscila, en términos generales, entre un cuarenta y un sesenta por ciento de su ingreso promedio. Lograr una pensión digna depende de factores como el tiempo de cotización, la estabilidad laboral y la rentabilidad de los fondos, todos elementos que se ven fortalecidos en un mercado laboral más formal, dinámico y menos temeroso de contratar.

Reformar la cesantía no implica desproteger al trabajador ni desconocer sus derechos adquiridos.

Modernizar el sistema laboral, tampoco significa eliminar derechos, sino adaptarlos a una realidad distinta, donde la protección social debe ser más amplia, sostenible y verdaderamente efectiva.

Pensar en competitividad no es pensar solo en empresas, sino en más empleos, más cotizantes, mejores pensiones y mayores oportunidades para todos.

La cesantía fue justa, necesaria y correcta en su momento histórico. No obstante, los países que avanzan son aquellos capaces de revisar sus instituciones con madurez y sentido de futuro. Honrar el pasado es una obligación moral y legal; asegurar el futuro, en cambio, es una responsabilidad colectiva.

El desafío actual consiste en construir un sistema que proteja a más personas, fomente la formalidad, impulse el crecimiento económico y garantice bienestar de los trabajadores sin frenar el desarrollo del país. Y este debate no debe darse desde el miedo, sino desde la conciencia y corresponsabilidad social de reconocer que las realidades cambian y que las políticas públicas deben evolucionar con ellas.

Estamos en el momento oportuno para replantear un sistema más viable, justo y alineado con los desafíos del presente, sin que los temores obstaculicen un proceso que, en esencia, busca beneficiar al conjunto de la sociedad.

La autora es presidente ejecutiva de Grupo SID