La fusión de los ministerios de Educación: un retroceso

2

Continuando con los logros, podemos citar entre otros los siguientes:

•El programa de Inglés de Inmersión, el cual ha permitido que jóvenes de escasos recursos económicos realicen maestrías y doctorados en universidades extranjeras de prestigio.

•El programa Universidad–Empresa, que favoreció la integración entre la academia y los sectores productivos para el fomento de una mayor productividad de las empresas.

•El programa de Evaluación de las Instituciones de Educación Superior, realizado cada cinco años, el cual ha promovido una cultura de evaluación continua en las mismas.

No obstante los logros alcanzados, el gobierno ha introducido al Senado un proyecto de ley que unifica los dos ministerios de educación, el cual establece la supresión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESCYT, al disponer que el MINERD sea el responsable de dirigir el sistema educativo desde el nivel inicial hasta la educación superior.

Con esta reforma, el gobierno afirma buscar la modernización de la estructura administrativa, la mejora de la coordinación interinstitucional y la optimización del uso de los recursos públicos. No obstante esta declaración, insistimos en que este proyecto constituye un retroceso para la educación del país y evidencia una falta de visión frente a las demandas de la sociedad actual.

Retos de la educación superior

La sociedad caracterizada por el desarrollo de la sociedad del conocimiento y por los constantes avances de las tecnologías digitales, los cuales han promovido transformaciones significativas en los ámbitos de la comunicación y la información. Asimismo, el desarrollo de la inteligencia artificial la cual ha generado cambios sustanciales en los distintos sectores, incluyendo la creación de nuevos tipos de empleo.

La educación superior requiere una transformación hacia un nuevo paradigma que aproveche objetivos comunes e innovadores en el desarrollo del capital humano, capaz de responder a las necesidades de la sociedad actual con una visión orientada al futuro.

Se demanda una educación innovadora, pertinente, inclusiva y equitativa, que estimule de manera permanente el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y la transformación del pensamiento en un mundo complejo y cambiante.

Es necesario formar el capital humano que la sociedad de hoy demanda, con valores éticos y una actitud abierta y flexible que permita enfrentar con resiliencia los riesgos y las nuevas situaciones.

El nuevo modelo debe incluir dimensiones humanísticas, las artes, el desarrollo del pensamiento crítico y una actitud global en los futuros profesionales.

Es urgente que las instituciones rediseñen su oferta curricular y creen carreras acordes con las demandas del mundo actual, desarrollando las habilidades necesarias para la generación de nuevos conocimientos y el uso adecuado de las tecnologías digitales.

Conclusión

Sería muy difícil para una administración desarrollar la educación superior conforme a las demandas enunciadas y, al mismo tiempo, enfrentar los desafíos que actualmente presenta. Más difícil aún sería abordar los déficits existentes en la educación preuniversitaria, entre los cuales destacan como más urgentes: que los estudiantes aprendan a leer, ampliar la cobertura mediante la creación de la infraestructura necesaria y disminuir la alta deserción que actualmente se registra en el nivel de educación secundaria.

Continúo considerando que la unificación de los dos ministerios de educación constituye un retroceso que evidencia improvisación, falta de visión frente a la sociedad actual y la urgencia de establecer políticas públicas que contribuyan al desarrollo del país.

Lo que procede no es la supresión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El gobierno debe reconsiderar esta medida y abocarse a un plan orientado a la transformación del sistema educativo en todos sus niveles, conservando ambos ministerios y dotándolos del apoyo significativo del Estado, para que puedan superar los déficits actuales y responder a la sociedad de hoy con una visión de futuro. Es urgente formar ciudadanos bien preparados, capaces de integrarse a la sociedad como entes productivos, con valores humanos y de ciudadanía, que no solo puedan realizarse como personas, sino también contribuir al desarrollo sostenible del país.