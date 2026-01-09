Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela desde hace una semana, tras la operación estadounidense que derivó en el apresamiento de Nicolás Maduro, rostro visible de un régimen que ha mantenido a esa nación sudamericana sumergida, durante años, en una profunda debacle social, política y económica. A partir de este hecho han surgido múltiples opiniones, todas válidas mientras no transgredan la dignidad de un pueblo ya herido y especialmente sensible.

Soy de las que cree que nadie puede contar mejor una historia que quien la vive. Por eso, si nacimos en libertad, si podemos expresarnos sin temor a la censura, si tenemos pan sobre la mesa, si no fuimos obligados a abandonar nuestra patria y migrar en las peores condiciones por hambre, miedo o persecución, si podemos elegir democráticamente a quienes nos gobiernan, entonces no somos quiénes para juzgar los métodos que condujeron a lo ocurrido aquel 3 de enero, aun cuando nos parezcan ilegales.

No porque esa ilegalidad no exista, sino porque los caminos suaves nunca condujeron a nada cuando de dictaduras se trata. Durante años se intentó dialogar, denunciar, negociar, esperar, y nada cambió. Porque es claro que se trata de una batalla que no se gana con actitudes amables ni con conciliaciones vacías.

Esto es apenas el inicio de una lucha dura para que Venezuela recupere su libertad, esa palabra que encierra tantos anhelos y que, hasta ese 3 de enero, no era más que un sueño lejano, casi inalcanzable para ellos.

Por eso, sin romantizar un tema tan serio como este, y quizá hablando más por lo que ignoro que por lo que tengo fe, considero, desde fuera, que deberíamos apostar por la estabilidad.

El mundo, desde el disfrute de la democracia y el respeto a la soberanía de los Estados (porque soberano es el Estado, no el gobernante), debe respaldar cualquier disposición que acerque a esta nación un poco más hacia la luz. Pero no me crean a mí. Esto es solo una opinión.