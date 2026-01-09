PENSAMIENTO BÍBLICO
Aprovechar el tiempo
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”, Efesios 5:16.
Ahora, cuando recién inicia un Año Nuevo, es necesario asumir este llamado del apóstol Pablo, en aprovechar bien el tiempo, el que transcurre inexorablemente.
Exhorta, además, a ser entendidos y conocer cuál sea la voluntad de Dios. Sea pasiva o activamente, el tiempo transcurre y es necesario hacer lo bueno.
Ciertamente vivimos días malos. Incluso más allá de los afortunados momentos de nuestra existencia. Por consiguiente, estimado lector, caminemos con sabiduría. Dios nos ayude a redimir el tiempo.