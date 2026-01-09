Aprovechar el tiempo

“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”, Efesios 5:16.

Ahora, cuando recién inicia un Año Nuevo, es necesario asumir este llamado del apóstol Pablo, en aprovechar bien el tiempo, el que transcurre inexorablemente.

Exhorta, además, a ser entendidos y conocer cuál sea la voluntad de Dios. Sea pasiva o activamente, el tiempo transcurre y es necesario hacer lo bueno.

Ciertamente vivimos días malos. Incluso más allá de los afortunados momentos de nuestra existencia. Por consiguiente, estimado lector, caminemos con sabiduría. Dios nos ayude a redimir el tiempo.