Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

PENSAMIENTO BÍBLICO

Aprovechar el tiempo

Avatar del Daniel Johnson Benoit
Daniel Johnson Benoit

“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”, Efesios 5:16.

Ahora, cuando recién inicia un Año Nuevo, es necesario asumir este llamado del apóstol Pablo, en aprovechar bien el tiempo, el que transcurre inexorablemente.

Exhorta, además, a ser entendidos y conocer cuál sea la voluntad de Dios. Sea pasiva o activamente, el tiempo transcurre y es necesario hacer lo bueno.

Ciertamente vivimos días malos. Incluso más allá de los afortunados momentos de nuestra existencia. Por consiguiente, estimado lector, caminemos con sabiduría. Dios nos ayude a redimir el tiempo.

Tags relacionados