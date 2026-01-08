Pese a los desprecios insulares, la venta de arte creció mucho más que el PIB

Huyendo de las humaredas dejadas por las explosiones y los bombardeos; navegando por debajo de buques incendiados; aferrado a las brisas desde primavera a otoño para escapar de aeropuertos y bunkers impactados por el fuego de conflictos y misiles; floreciendo en la intimidad de la espera y la esperanza, el arte logró lo que pocos pensaron que podría: un crecimiento de ventas por encima del PIB global registrado en el recién concluido año 2025.

Para el ser insular y hasta la médula provinciano de nuestros países obstinadamente varados en el subdesarrollo mental y el atraso ciudadano al que, en el primer párrafo de “Nuestra América”, se refiere José Martí, el arte es cosa de “maricas” y idiotas.

Como lagartos, esos personajes pernoctan en la niebla espesa y grande llamada brumazón; en una brumación que es estado sempiterno e invariable de letargo. De aquí la lentitud centenaria de sus metabolismos industriosos, de las incapacidades nacionales para articular el desarrollo de saberes nuevos y propios sobre los cuales la tecnología erija industrias y encienda la chispa del progreso.

Cínicos e irresponsables ante su universal parasitismo, desprecian a las artes y a los artistas. Suben a los gobiernos y las magistraturas nacionales para negar presupuestos y quitar oxígeno a las artes. Cuando la cultura se convierte en arma de las libertades, recurren impasibles a las mentiras del fusilamiento moral, ciudadano —y físico— para silenciar a los intelectuales y artistas. La tumba de Ramón Marrero Aristy, ¿dónde está?

En otros lares, sin embargo, las artes son banderas y monedas del orgullo y el prestigio. Quienes los formulan y crean, ángeles portentosos y sublimes. Los gobiernos y sus ejecutivos los reconocen, los patrocinan, los apoyan y les amplían las avenidas hacia las cuales el pueblo va a su encuentro y las artes agradecidas se convierten en el espejo eterno de sus gentes.

Pero donde la libertad y la democracia son apenas palabrerías, las artes sufren y junto a los artistas quedan prisioneros en el silencio y la miseria.

Entonces, los poderosos exclaman: “¡Son unos miserables!”; “¡Sólo hacen puras porquerías!”. Perdonadlo porque su pobreza intelectual, la sensibilidad muerta en sus almas y “sistemas efectores” —Cassirer— anclados sólo a ambiciones de todo tipo y a glotonerías, no les permite tener el ojo bello —Hegel— que el aprecio de la belleza exige al alma.

En otros lares, sin embargo, las artes y la cultura campean por sus fueros. Prósperas y libres.

Las ventas promedio en arte de las tres principales subastadoras (Christie´s, Sotheby´s y Phillips) durante el 2025 registraron una variación positiva de +18% respecto al 2024: nonuplicaron el crecimiento esperado de USA (1.8-2%); sextuplicaron el crecimiento global esperado por el Fondo Monetario Internacional (3.0-3.2); septuplicaron el pronosticado por el Banco Mundial (BM: 2.3-2.8) y sextuplicaron el esperado para América Latina, el Caribe y la República Dominicana (2.4%).

El arte vendió —en esas subastadoras, en el 2025 y en miles de millones de dólares— $4.3 en Sotheby´s; $3.67 en Christie´s y 0.637 en Phillips, creciendo 17%, 26% y 10% respectivamente.

Los artistas e intelectuales están conminados a unirse para ganar, de la sociedad, el respeto.