Primer Tiro

Aunque su impacto sea poco significativo en términos de ganancias de eficiencia y reducción de gasto público, la decisión de unificar la estructura operativa y organización del MINERD y el MESCyT podría ser interpretada como una señal de que la voluntad de continuar, y hasta de profundizar, el proceso de reformas iniciado en la presenta gestión, aun no se ha extinguido. Una Matrix recargada de reformas es justa y necesaria, como justo y necesario es también tener bien claro el ámbito macro de estas. Si bien es cierto que el plan de reforma y modernización de la administración pública contemplado en el decreto 149-21 es un componente de la Matrix recargada, y que es una condición necesaria para que la misma produzca los efectos esperados en el ámbito de la eficiencia del gasto público, no menos cierto es que existen otros ámbitos de esta cuyos impactos económicos y fiscales serían los determinantes del futuro de la estabilidad social y macroeconómica.

Segundo Tiro

Asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, y simultáneamente garantizar un nivel de gasto publico primario eficiente y suficiente, deben ser los objetivos de las reformas a ejecutar en el ámbito fiscal. Para alcanzar estos propósitos es necesario cumplir al menos con tres condiciones esenciales:1) mantener un gasto publico perca pita (primario) real definido en función del costo de una canasta de bienes y servicios públicos, cuya composición sea definida mediante mecanismos de concertación social, excluyendo aquellos que deberían ser adquiridos directamente por los hogares a través de sus propios ingresos. 2) mantener un nivel de subsidio social focalizado transitorio, mediante transferencias directas, con estudios de evaluación permanente del impacto de los programas financiados, usando los resultados de estos para la decisión de salidas y elección de nuevos entrantes a los mismos. 3) pagar los intereses de la deuda pública del Gobierno General y del Banco Central sin emitir nuevos instrumentos de deuda. En el ámbito monetario hay que volver a cargar los objetivos relacionados con la reducción del riesgo cambiario de la deuda pública, incluyendo la unificación de la emisión y colocación de esta, lo cual debe ir acompañado de una reforma al modelo de gestión de la tesorería.

Tercer Tiro

El alcance de las condiciones fiscales requiere de dos acciones intermedias de corto plazo: 1) Continuar las fusiones y otras acciones con efectos en la eficiencia del gasto público, para lo cual se requiere una reforma profunda en la composición de este, la cual debe diseñarse y ejecutarse en función de la cadena de valor público, en la que el Gobierno puede incidir solamente hasta la transformación de los insumos en producción publica, a través de las actividades que lleva a cabo. Por eso, antes de determinar la cantidad total de recursos que requiere, el Gobierno debe identificar y definir las condiciones de la maximización de la eficiencia del gasto público primario, lo cual determina la cantidad de insumos requeridos por unidad de producción publica, lo que se transforma en presupuesto. 2)Iniciar el desmonte de los subsidios a la electricidad y a los combustibles, para lo cual requiere un alto nivel de concertación social. No existe la posibilidad de eje-cutar una reforma que produzca ingresos suficien¬tes para alcanzar la sosteni¬bilidad de la deuda pública y continuar con el cuasi suicidio que significa mantener los subsidios a la electricidad y los combustibles. Aunque falte mucho camino por recorrer, todavía la recarga de la Matrix puede iniciarse exitosamente.