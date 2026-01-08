"Deux et machina"

El gobierno, muy dado a hacer encuestas por cualquier “quítame esta paja”, debería medir qué piensa la gente sobre la generalidad del gabinete (dígase ministros, viceministros, directores) y la pertinencia o no de hacer cambios en el mismo.

Y es que, así como la gente identifica la permanencia de las mismas personas en los mismos puestos, como una señal de hartazgo, saturación y desgaste del propio gobierno (independientemente de que lo sea o no), asimismo, no necesariamente remover/sustituir a funcionarios que sí funcionan, sea tan buena idea como hacerlo con aquellos que no lo hacen.

El problema es, en todo caso, un asunto de percepción y expectativas, pues la gente quiere ver caras nuevas, aunque, en algunos casos, resulten ser las mismas.

Que una cosa es sentir la adrenalina fluir en el torrente sanguíneo al enterarse de cada decreto y entregarse con delectación clientelar al coro que hace las mismas preguntas (“¿Quién es ese?”, “¿tú conoces a fulano?”, “¿ese no es el primo de fulanito?”, etc. ), en un país donde conocer a un jefe es la diferencia entre lograr un buen servicio público, el reconocimiento de un derecho legítimo… o, mejor todavía, la posibilidad de acceder a oportunidades de convertirse en suplidor, contratista, oferente del Estado; y otra es aplaudir que se roten posiciones con los mismos rostros, aun a sabiendas de que cambiándolo todo no se cambia nada –al más puro estilo Gatopardo–, porque también hay cambio cuando se deja todo igual; porque lo que importa es la percepción de cambio, no el cambio en sí mismo.

Lo dicho: si el gobierno midiera hoy, no vería la desaprobación que bien pudiera haber recibido la semana pasada, por no haber hecho lo que hoy se aplaude; ni por no haberlo hecho antes; ni cuando logró la reelección; ni cuando cumplió su primer medio término de mandato, en 2022.

En todo caso, así como nunca es tarde si la dicha es buena, así también el caballo se amarra a donde diga el dueño… aunque se ahorque. Quizás por eso el presidente amarró el caballo del cambio en el gobierno donde quiso y cuando quiso, convencido de que constitucionalmente él es el dueño temporal del caballo, y electoramente ha quedado –varias veces– demostrado que también es buen jinete.

Así como Abinader gusta de dosificar las noticias y comunicar varias informaciones el mismo día o semana (anulando el efecto mediático de las mismas y su asimilación/valoración/aprobación ciudadana), así también anunció el martes que “esta semana” el país vería “nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan”.

Por presión, coyuntura, convicción, reflexión o instinto político, los cambios en el gobierno han comenzado. En la percepción, el efecto inmediato es revitalizador; en la realidad, el tiempo dirá; en las expectativas, no deben parar. Hasta que todo cambie… aunque quede igual.