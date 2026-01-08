Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

UN MOMENTO

Un año para crecer

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El año 2026 nos impulsa a proponernos nuevas metas que nos ayuden a ser mejores seres humanos y, por tanto, mejores cristianos

No debe tratarse de simples deseos, sino de un camino interior que nos lleve a revisar la manera como vivimos, creemos y amamos. 

Cada nuevo año es una oportunidad que Dios nos concede para recomenzar, para corregir lo que nos ha desviado y fortalecer aquello que da sentido a nuestra vida. 

Ser mejores cristianos implica ser más atentos al dolor ajeno, más responsables en nuestras decisiones y más coherentes entre la fe que profesamos y la vida que llevamos. 

Que el 2026 nos encuentre dispuestos a crecer en humanidad, porque allí se transparenta auténticamente nuestra fe. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

