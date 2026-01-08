UN MOMENTO
Un año para crecer
El año 2026 nos impulsa a proponernos nuevas metas que nos ayuden a ser mejores seres humanos y, por tanto, mejores cristianos.
No debe tratarse de simples deseos, sino de un camino interior que nos lleve a revisar la manera como vivimos, creemos y amamos.
Cada nuevo año es una oportunidad que Dios nos concede para recomenzar, para corregir lo que nos ha desviado y fortalecer aquello que da sentido a nuestra vida.
Ser mejores cristianos implica ser más atentos al dolor ajeno, más responsables en nuestras decisiones y más coherentes entre la fe que profesamos y la vida que llevamos.
Que el 2026 nos encuentre dispuestos a crecer en humanidad, porque allí se transparenta auténticamente nuestra fe.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.