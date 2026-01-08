2025: Un año que nos recuerda la urgencia de pensar como país

El 2025 ha sido un año intenso para la República Dominicana. Entre avances y logros institucionales, éxitos deportivos y un crecimiento económico —aunque no el esperado—, también enfrentamos escándalos de corrupción, crisis en servicios básicos y un creciente malestar ciudadano. Todo esto revela una verdad incómoda, justo en momentos en que se vislumbra una crisis geopolítica global de gran alcance: aún nos falta consolidar una visión colectiva de desarrollo y convivencia democrática.

Muchos de los logros alcanzados este año en sectores como la economía, la vivienda y la seguridad se vieron opacados por escándalos de corrupción —como el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA)—, que reflejan de forma clara las fragilidades de nuestra gestión pública y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Sin confianza en las instituciones, los avances pierden legitimidad y la credibilidad se erosiona. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero aquí se siente con particular fuerza, porque la ciudadanía exige respuestas concretas y resultados sostenibles. Y más aún, necesitamos algo que ha escaseado por décadas: una verdadera suma de voluntades. Muchos dirán que no es fácil. Y no lo es. Pero, para muestra, un botón: el consenso nacional en torno al tema haitiano, y es que demostró que sí se puede generar consenso.

En un país frecuentemente marcado por la división política, el manejo del tema haitiano en 2025 se convirtió en un hito de unidad. Ciudadanos, sociedad civil, instituciones y actores políticos encontraron —aunque no sin dificultad— un terreno común para abordar un desafío regional que nos concierne profundamente. Nos unimos, y este diálogo nacional demostró que, cuando existe voluntad y visión de Estado, es posible alinear esfuerzos y construir soluciones duraderas por el bien de nuestro país. Esa misma energía de consenso debe trasladarse a dos sectores fundamentales, cada vez más vulnerables y esenciales para el desarrollo de cualquier nación: la educación y la salud, que deben ser prioridades de todo Estado.

Si queremos transformar verdaderamente a la República Dominicana, debemos colocar la educación y la salud en el centro de cualquier agenda nacional. No basta con aumentar presupuestos o inaugurar centros: se requiere una revolución cultural y pedagógica que forme ciudadanos críticos, competentes y comprometidos con el bien común.

Un sistema de salud sólido, accesible y preventivo no solo salva vidas: permite una fuerza laboral sana y productiva, base indispensable para la competitividad y el progreso social.

Y el sistema educativo, por su parte, no puede seguir siendo una deuda pendiente. Ya que es la educación la que prepara a las próximas generaciones a enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más justo y sostenible. Sin educación, no hay desarrollo.

Este balance de fin de año nos obliga a mirar más allá de los indicadores duros y observar también los aspectos muchas veces subjetivos, pero igual de poderosos. Por esto quiero citar y considerar lo que líderes, tanto nacionales como internacionales, han expresado en sus mensajes de cierre de año: la importancia del diálogo, la unidad y la visión compartida de país.

En España, el Rey Felipe VI, en su tradicional mensaje de Navidad 2025, destacó la necesidad de cuidar la convivencia democrática mediante el diálogo, la confianza y la ejemplaridad en la vida pública. Habló directamente de fortalecer la cohesión social en tiempos de tensión política, apelando a soluciones colectivas que demandan compromiso y responsabilidad de todos los sectores.

En la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, junto a la primera dama Raquel Arbaje, ofreció un mensaje centrado en la unidad, la solidaridad y el fortalecimiento de valores como el respeto, la humildad y la fe. Fue un llamado a reencontrarnos como sociedad, a recuperar el valor de lo esencial y a no perder de vista nuestra humanidad compartida.

Aunque estos mensajes nacen en contextos distintos, coinciden en algo esencial: la convivencia, el respeto institucional y el compromiso con el bien común deben ser pilares de toda sociedad democrática. Y es que pensar como país: más que un ideal, una urgencia

Pensar como país —en estos tiempos convulsos y de desconstrucción social— no es un ideal abstracto, sino una necesidad urgente. Para que exista una democracia sólida, el diálogo, la unidad y la confianza deben ser parte del tejido social. La convivencia democrática no se garantiza por decreto: se construye con decisiones colectivas, con una cultura que anteponga el bien común a los intereses individuales o partidistas.

La República Dominicana lo tiene todo para prosperar: talento, recursos, historia, ubicación estratégica y una población creativa y trabajadora. Pero para traducir ese potencial en desarrollo real, debemos actuar como nación, no como islas desconectadas de intereses particulares, recordando siempre que todos somos dominicanos.

Desde mi perspectiva, el 2025 debe ser visto como un punto de reflexión profunda, o quizás, nuestro punto de inflexión. Un año que no solo se recordará por sus logros o desafíos, sino por la oportunidad que representa para renovar nuestro compromiso con la convivencia, la educación, la salud y el propósito colectivo.

Como dominicana, soy fiel creyente de que, si fuimos capaces de construir consensos ante desafíos complejos como el tema haitiano, también podemos hacerlo para transformar —con visión y responsabilidad— los sectores que más lo necesitan: la educación y la salud. Y esto solo se logra con diálogo, visión y el coraje de reconocer nuestros errores.

Porque, al final, la historia no se escribe sola. Se escribe con compromiso, con decisiones valientes, y con la firme convicción de trabajar por un mejor país para todos y todas, consolidando una visión colectiva de desarrollo y convivencia democrática.