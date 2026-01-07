Venezuela y las cabañuelas

En la tradición popular dominicana, igual que en España y otros países de América, la gente suele observar con detenimiento los primeros 12 días del año, para pronosticar el clima de cada mes.

Las intensísimas lluvias del lunes en Puerto Plata, harían suponer que tendremos un mes de mayo de muchas lluvias, por ejemplo.

Si intentaremos extrapolar ese esquema de pronósticos con la sorpresa de la madrugada del sábado 3 de enero, en la que fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque a objetivos militares en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, podríamos colegir que estamos iniciando un año tumultuoso en el ámbito internacional.

Maduro encabeza un régimen claramente dictatorial, que ha sumido en la pobreza al pueblo venezolano, provocando que millones hayan emigrado a otras naciones. Su legitimidad cuestionada, más aún tras las elecciones del 2024.

Creo que la mayor parte del mundo ve con simpatía la posibilidad de que Venezuela retorne al camino de la democracia, pero de ahí a que tropas militares de otra nación impongan las vías de solución, hay un enorme trecho.

Como decía el Listín el lunes, el compromiso, “debe ser siempre con la libertad que nace de la voluntad de un pueblo, nunca con la que llega en la bayoneta de un extraño”.

De ahí que la acción ha dividido las opiniones, urbi et orbi, gobiernos como los de Argentina, Israel y El Salvador, con un respaldo entusiasta, mientras que Rusia, China, Brasil, entre otros, la rechazan.

En Francia mientras el presidente Enmanuel Macrón, respalda el ataque, aunque su país votó en contra del mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, Marine Le Pen de extrema derecha, Jean Luc Melenchon de izquierda, rechazan la acción.

Líderes cercanos a Estados Unidos, como Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, que condenan el régimen de Maduro, rechazan la intervención extranjera y abogan por soluciones a través del diálogo.

Las declaraciones del presidente Trump, su énfasis en el control del petróleo venezolano, ponen de manifiesto que mas que una acción por la democracia, el fin principal tiene que ver con los recursos de Venezuela.

Tal vez eso explica el por qué Haití, en el que eliminar las bandas, que se sabe que también se nutren del narcotráfico y la extorsión, costaría una fracción de lo invertido en la República Bolivariana, no merezca mucha atención.

Importantes analistas internacionales ponen de manifiesto también, lo tortuoso de los procesos de transición, allí donde se sustituye la figura principal, pero la estructura política y militar sigue intacta, por lo que el genuino entusiasmo de los venezolanos exiliados, se ve frenado por el hecho de que la exitosa, casi quirúrgica, operación para sacar a Maduro, deja en el poder a Delcy Rodríguez, con Cabello y Padrino en sus mismos puestos.

Ante el éxito de esta operación el presidente Trump, amenaza a Cuba, a Colombia, e incluso reitera amenazas a Dinamarca sobre su intención de anexarse a Groenlandia.

Estas acciones son las que llevan al senador Bernie Sanders a atribuir al presidente un interés imperialista, justo cuando creíamos que el mundo se encaminaba a una relación mas horizontal entre los países.

Más allá de la natural alegría de los venezolanos por el hecho de que Maduro esté preso y será juzgado, para una parte importante del mundo, los hechos de la madrugada del sábado en Caracas, parecen más un presagio preocupante de lo que le espera al mundo en este año.

Las cabañuelas auguran pues, un año convulso, de Ucrania a Gaza, de Irán a Venezuela, de Cuba a Groenlandia, todo indica que tendremos lluvia, vientos, truenos y relámpagos, cuando menos.

Que Dios nos encuentre confesados.