Trump, el gran unificador

Simón Bolívar es reverenciado como el Libertador, y el presidente Donald Trump lo será como “unificador” de Venezuela.

Trump enfrentó al chavismo, desestimó la oposición y manifestó su interés en controlar el petróleo; todo queda bien claro para todos los venezolanos.

El desdén que Trump mostró por el gobierno y la oposición, los obliga a unificarse, si quieren tener un país, controlar sus vidas, recursos y destinos.

Atrapar a Nicolás Maduro y tirar a la líder opositora María Corina Machado bajo el tranvía, ayudaron a desnudar los motivos del imperio y la falsedad de Occidente.

Trump solo quiere los 17.3 trillones de dólares en petróleo venezolano, para salvar el petrodólar, colateralizar esos recursos y amortiguar la deuda pública estadounidense.

Los europeos que no defienden la soberanía de Venezuela no pueden “defender de Ucrania”? Trump no podrá “defender” a Taiwán de la “agresión de China”, porque legitimizó el barbarismo en Caracas.

Las naciones fuertes tomarán lo que quieran de las más débiles. Los malos ejemplos se multiplican rápido, ocurrirá a nivel nacional, local y personal. Alguien más poderoso te quitará tu casa y tu mujer.

Lo dijo el poeta José Ángel Buesa: “Nada es de nadie si hay alguien que lo ansía”. Mucha gente ansía muchas cosas.

Los colapsos imperiales siempre empiezan con el colapso del sistema de ley, orden, y respeto a vidas y propiedades, entramos en un terreno bastante peligroso.

Trump descarta al gobierno y a la oposición venezolana porque están radicalmente polarizados; esto empezó, por “coincidencia”, con el “Polo Patriótico” de Hugo Chávez.

Se impone la unidad forzada de chavistas y antichavistas, o pueden seguir polarizados para que Trump los narigonee.

Terminando Convención Constitucional estadounidense, uno de los fundadores, Benjamín Franklin, dijo que la nación era “una república, si pueden mantenerla”.

Los venezolanos tienen una república, si pueden unirse, defenderla y mantenerla, de lo contrario, si no es Trump, seré yo, u otro, pero alguien aprovechará su división.

Unidos triunfarán, y Trump será el gran unificador de la familia venezolana.