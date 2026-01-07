Hacia dónde irá Venezuela

Potuisti Praedicere. Alía Jacta Est. En español significa: Lo predijiste. Ya no hay vuelta atrás. Eso en latín me escribió un viejo amigo quien fuera embajador de España en diversos países.

Se refería al caso de Venezuela. Sonreí y me dije a mi mismo: predecir eso, me fue fácil. Solo hay que conocer un poco de cómo se conduce la política exterior norteamericana que es una mezcla de idealismo y realismo.

Bajo ese idealismo, norteamerica liberó a Venezuela de un régimen que ha expulsado a ocho millones de venezolanos de su patria. Y hoy en día nadie puede discutir el éxito de la operación militar realizada por los comandos de la Delta Force para capturar a Maduro.

Fue una delicada operación quirúrgica realizada con maestría tal y como lo relata el General Dan Caine, Jefe Conjunto de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero a la vez una demostración de la ineficacia del supuesto apoyo defensivo a nivel militar y de seguridad que tenía Venezuela.

Poco después de eso, pudimos ver la rueda de prensa del Presidente Trump. Es a partir de ese momento y de lo ahí dicho por Trump y Rubio que me fue imposible tratar de predecir cómo harían el cambio de mando a nivel presidencial en Venezuela, al decir: 1- Que Corina Machado no tenía el apoyo ni el respeto del país venezolano. Esto significaba que descartaron a Corina. 2- Que habían tenido conversaciones con la hoy presidenta Delcy Rodríguez. Señalando que con ella podrían lograr lo que deseaban. 3- Que EUA gobernaría a Venezuela hasta que se logre una transición ordenada.

Mientras que por otro lado el influyente Elon Musk sugería, quizás en forma irónica, que Rubio fuera designado como presidente de Venezuela.

Esas afirmaciones confundieron a muchos. A mí me indicó que EUA no tenía en ese momento una hoja de ruta bien definida para lo que sería la segunda fase del proyecto norteamericano para Venezuela. Esa circunstancia no era algo extraño en el caso estadounidense.

Existen antecedentes en que ellos han realizado con éxito operativos militares como el de Venezuela pero no han podido llevar a cabo una estrategia en el largo plazo para lograr sus objetivos finales. No obstante seguí pensando en ello. Me trasladé al pasado histórico de Venezuela. Recordé lo que me decían dos de mis profesores, el Dr.Rafael Caldera y Aristides Calvani en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana (IFEDEC). Cito “Cuando quieras interpretar lo que ocurre políticamente en Venezuela, siempre incorpora a tu análisis la gran influencia del militarismo en nuestra historia”.

Por ello me remonte a José Antonio Páez en el 1850, para hacer un trayecto que me llevará a los tiempos de Juan Vicente Gomez y luego a los de Hugo Chávez.

La conclusión era que en Venezuela el poder militar siempre ha estado presente. Si eso era una realidad, me hice la pregunta: Habrán los norteamericanos(Trump, Rubio y Hegseth) incorporado esa variable a su ecuación? Mi contestación fue afirmativa y por tanto era en esa dirección que tendría que buscar una respuesta de cuál sería la opción que elegirían los norteamericanos para reemplazar el gobierno de Maduro. Fue por tanto en la tradición venezolana del militarismo donde encontré la respuesta de lo que Estados Unidos haría interinamente para encauzar a esa nación por un nuevo camino.Tengo la impresión que el gobierno de Trump negociará y acordará con ciertos militares y la hoy presidenta Delcy Rodríguez lo siguiente: 1- La salida de Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino de Venezuela. 2- Mantendrán a Delcy Rodriguez como presidenta títere interina bajo ciertas promesas. 3- Delcy Rodríguez tendrá que realizar cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. 4- Tendrá que negociar y hacer ciertas concesiones petroleras y mineras a Estados Unidos. 5- Liberar a todos los presos políticos.

Habiendo realizado las cinco tareas antes indicadas, Venezuela elegirá entre las siguientes dos opciones para regresar a un estatus constitucional y democrático.

Venezuela: dos rutas constitucionales hacia elecciones democráticas y la que hoy nos luce más probable

Tras la detención de Nicolás Maduro en la operación de las fuerzas estadounidenses y su traslado a EE. UU., el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) venezolano decidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina.

Si uno analiza la Constitución de Venezuela, el tablero se reduce a dos caminos.

Escenario 1(Art. 233): falta absoluta y elección en 30 días. Si el poder institucional decide calificar la situación como falta absoluta, el artículo 233 ordena una nueva elección dentro de 30 días consecutivos cuando la falta ocurre en los primeros cuatro años del período; mientras tanto, se encarga al Vicepresidente. Este escenario me parece muy limitado en tiempo y difícil de lograr.

Escenario 2 (Art. 234-233): interinato y elección en 5–6 meses. Si se mantiene el estatus del presidente de como falta temporal, el artículo 234 permite que el Vicepresidente supla hasta 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más. Es decir un total de 180 días. Si se prolonga, la Asamblea decidirá si pasa a falta absoluta. Es decir que en este escenario los hechos ocurrían así:

Meses 1–3: interinato + preparación electoral. Cerca del día 90: decisión política de pasar a “absoluta”. Meses 5–6: campaña y elecciones para presidente. ¿Cuál luce más viable hoy?

Por la señal inicial de continuidad (TSJ) instalando a Rodríguez como presidente interino, este segundo escenario (234-233) parece el más probable pues tiene un mayor control del proceso, baja el choque institucional inmediato y permite ordenar el cronograma antes de ir a las urnas para la elección del presidente. Esto a mi entender, que significa mantener, aun interinamente, a las autoridades actuales en el poder, no es lo mejor para Venezuela. Pero una cosa es lo que se desea y otra es la realidad. La oposición venezolana ha sido débil y dividida. No hay seguridad de que puedan sostener un gobierno interino sin apoyo de los militares. La realidad es que quien los ha liberado de Maduro es Estados Unidos y será quien mantendrá el control durante el periodo de transición. Es por eso que el retorno de Venezuela a la democracia será realizado bajo el realismo de la política exterior norteamericana y de su presidente D.Trump.

Liberar a Venezuela de las dictaduras de Chavez y Maduro ha tenido un alto costo para Estados Unidos y estos se lo cobrarán a Venezuela. De todo esto los venezolanos tendrán que aprender la lección de que la democracia no es un regalo y que sus malas decisiones pasadas de haber elegido a Chavez y Maduro como presidentes tendrá un elevado precio que todavía deberán pagar.