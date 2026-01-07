… y arrancamos

Con una revisión realista de lo logrado y lo pendiente, un remezón en posiciones del tren de gobierno nacional y hasta los efectos de la crisis en Venezuela, los dominicanos arrancamos llenos de expectativas, de metas, como cada año que inicia, en pos de sobrepasar, para mejor, las jornadas del 2025.

Los resultados exhibidos por el gobierno sobre la ejecución de las políticas públicas durante el 2025 logran buenas notas, si bien no sobresalientes del todo, sí dentro de los parámetros que nos imponen las circunstancias y realidades de la economía nacional e internacional.

Las estadísticas del Banco Central indican que aunque menos que en el año inmediatamente anterior, nuestra economía creció en los niveles de las Américas, 2,2%, la inflación se mantuvo bajo control, 4,4, similar a los últimos 29 meses, el déficit fiscal y la tasa de cambio, registraron similitudes a la proyección, 3,1% y alrededor de 64 pesos por dólar. Mantuvimos reservas de divisas en torno a 14,000 millones de dólares, con superávit en los principales cuatro renglones: exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera.

La situación social y política navegaron sin alteraciones en los últimos doce meses mientras la inversión pública, aunque un tanto lenta, no se detuvo, dentro de las posibilidades que el flujo de ingresos lo permitió.

El 2026 nos llega, entonces, pendiente de satisfacer esa gran factura social de siempre, que nos impone retos que debemos enfrentar y vencer como sociedad, para lo cual debemos apartarnos de la politiquería barata, de esos que todo lo critican y nada proponen.

Arranquemos, llenos de optimismo, decididos a seguir fortaleciéndonos política, económica y socialmente.

