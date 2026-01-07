Año nuevo, gobierno nuevo

En una lógica lineal, lo que funciona no se cambia. En política, sin embargo, los cambios son necesarios aun cuando sean innecesarios. El poder se afirma en la certeza, pero se nutre de la incertidumbre. Cuando todos alrededor del príncipe se sienten inseguros, harán sus mejores esfuerzos para lograr la seguridad.

La zona de confort es un bosque peligroso donde el mejor cazador, al sentir que todo es predecible, puede acomodarse para descansar. El riesgo está en creerse imprescindible, eterno, insustituible, y eso aplica desde el presidente, hasta el último escalafón de la administración pública.

Cuando los funcionarios se sienten seguros en sus puestos, bajan la guardia y pierden el ímpetu inicial. El inmovilismo es el gran enemigo del poder, que es, esencialmente dinámico y mutante.

De Trujillo a Balaguer, nadie estuvo seguro en su puesto. Esa incertidumbre imposibilitaba la creación de islas de poder alternativas, sin embargo, con Hipólito, Leonel, Danilo y Luis, el inmovilismo adquirió categoría de Estado, siendo escasos los cambios en la nomenclatura; forzados más bien por las circunstancias y presiones externas, y no como convicción de que las rotaciones gubernamentales son necesarias para romper el quietismo, estimular la innovación y aumentar la eficiencia.

Es preciso aclarar –nobleza obliga– que no era lo mismo gobernar desde la autocracia o el despotismo ilustrado, que en un escenario plenamente democrático donde la construcción de consensos partidarios –entre pares– constituye la base de la gobernabilidad y la estabilidad.

Luis Abinader ha sido leal con sus compañeros de partido y fiel al espíritu de Peña Gómez de un “gobierno compartido” … quizás demasiado. Un presidente en ejercicio se debe, en primer lugar, al pueblo; y, en segundo lugar, a su partido. Sin embargo, un presidente saliente se debe a la historia –a nada más–, y el cómo será recordado en el futuro, dependerá de sus ejecutorias en el presente.

Como todo en la vida, en el gobierno hay muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos (¡malísimos!) funcionarios; pero, así como el “e’ pa’ fuera que van” se llevó a todo el mundo en el PLD –sin distinción de buenos y malos–, asimismo, el caso SENASA fue la gota que derramó el vaso de la credibilidad de la gente en el gobierno… su Rubicón moral.

Con la caja de Pandora abierta, la única opción de Abinader para recuperar [y revalidar] la confianza ciudadana es relanzar el gobierno de manera total. Para esos casos, el manual indica rotación de los buenos [de sus puestos a otros puestos]; remoción de los malos; y sumar al juego a quienes [aún] están sentados en el banco.

Sin comprometer la eficiencia de la gestión, la renovación del gobierno debe ser visualmente disruptiva, estéticamente avasalladora, y temporalmente inmediata, no a cuentagotas.

El presidente lo sabe, tiene los decretos impresos y el bolígrafo en la mano… El Cambio debe cambiar, si no, lo cambiarán.