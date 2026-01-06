Presidente: ¿Cuáles principios?

El gobierno dominicano dice que actúa por principios en el caso de Venezuela. Violando la Constitución de la República, prestó parte del territorio nacional para que una potencia extranjera transgrediera la soberanía de ese país y secuestrara a su presidente por supuestos cargos de narcotráfico. Si esa fuera la verdadera causa, con el historial de vínculos en nuestro país entre el tráfico de drogas y la partidocracia dominicana (incluidos en el propio partido de gobierno), hace rato que Santo Domingo sería víctima del asedio yanqui. Pero la República Dominicana no tiene petróleo y sus dirigentes parecen estar dispuestos a obedecer a Washington en todo.

Mientras esto sucede, resulta chocante que el gobierno dominicano permanezca en silencio ante el genocidio que comete el Estado de Israel en Palestina. Ese doble estándar confirma que los supuestos principios democráticos del gobierno dominicano sobre Venezuela son meras estratagemas retóricas, requeridas por la Casa Blanca, para justificar la intervención con la que Estados Unidos se apropiaría de las riquezas energéticas venezolanas. A 60 años de abril de 1965, estremece la colaboración del gobierno dominicano con esa acción cuatrera del Estado imperial.