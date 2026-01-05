Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

pregúntele al cÓnsul

Servicios notariales

Avatar del Pregúntele al Cónsul
Pregúntele al Cónsul

La Embajada de los Estados Unidos ofrece servicios notariales únicamente con cita previa para documentos de los Estados Unidos o que se utilizarán en los Estados Unidos, como actos de venta, poderes, declaraciones juradas, el consentimiento de ambos padres para la emisión de un pasaporte a un menor (formulario DS-3053) y copias fieles de pasaportes estadounidenses.

Los solicitantes deben presentarse en persona con una identificación válida con foto (pasaporte, cédula o licencia de conducir) y llevar testigos, si el trámite lo requiere.

Cada servicio tiene un costo de US$50 por sello consular, pagaderos en efectivo (en pesos dominicanos o en dólares estadounidenses) o con tarjeta de crédito. El formulario DS-3053 es gratuito.

Los notarios no redactan documentos legales.

Tags relacionados