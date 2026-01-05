La Embajada de los Estados Unidos ofrece servicios notariales únicamente con cita previa para documentos de los Estados Unidos o que se utilizarán en los Estados Unidos, como actos de venta, poderes, declaraciones juradas, el consentimiento de ambos padres para la emisión de un pasaporte a un menor (formulario DS-3053) y copias fieles de pasaportes estadounidenses.

Los solicitantes deben presentarse en persona con una identificación válida con foto (pasaporte, cédula o licencia de conducir) y llevar testigos, si el trámite lo requiere.

Cada servicio tiene un costo de US$50 por sello consular, pagaderos en efectivo (en pesos dominicanos o en dólares estadounidenses) o con tarjeta de crédito. El formulario DS-3053 es gratuito.

Los notarios no redactan documentos legales.