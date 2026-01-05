Dentro de la cabeza del presidente Donald Trump, él acaba de salvar la supremacía de los Estados Unidos tomando el control de Venezuela y sus reservas petroleras. Si todo sale bien, Trump salvará el petrodólar, también elevará los estándares de vida en Venezuela y los Estados Unidos

Como líder imperial, Trump no piensa en lo humano o correcto, piensa de manera pragmática, en números.

Venezuela tiene una reserva petrolera de 303 mil millones de barriles que Trump controla. Multiplicados por 57 dólares el barril, el precio actual, son 17.3 trillones de dólares, que pueden resolver muchísimos problemas. Si se derrumban a la mitad, todavía quedarían unos 8.7 trillones de dólares. Eso puede elevar el nivel de vida de venezolanos y estadounidenses, engordar muchas cuentas corporativas, y asegurar la supremacía estadounidense, sin un muerto. El método resulta reprochable, pero todavía, “el fin justifica los medios”.