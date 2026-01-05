¿Qué esperan los dominicanos en el 2026 según sus prioridades?

Los pobres, que reciben 1,650 mensuales a través del Programa SUPERATE, esperan un aumento del 10% para compensar la inflación. Otros, tan pobres o más pobres, aspiran a ser incluidos en ese programa a pesar de que los pobres no viven de ese subsidio y tienen que buscar trabajo en cualquier actividad o chiripeando en las calles.

Los empleados, cuyo salario están exento hasta RD$34,685 mensuales, se conformarían con llevarlo a RD$42,000, para compensar parcialmente la inflación (debía ser RD$50 mil calculados desde 2017). Los recursos para este aumento, por su elevado monto, tendrían que obtenerse aplicando un mayor selectivos a los juegos de azar y bebidas alcohólicas, sin afectar el presupuesto aprobado del 2026.

Los empresarios apoyan una reforma fiscal, pero a su medida, como los demás sectores. Sin embargo, su mayor aspiración es llegar a un consenso con gobierno y trabajadores sobre la cesantía. También esperan que los intereses sigan bajando para reducir sus costos financieros y aumentar la demanda.

Los trabajadores, como siempre, buscaran mejorar sus ingresos mediante un aumento del salario mínimo, lo suficientemente alto para compensar la inflación (15% o 20%). También seguirán luchando para mantener la cesantía.

Los consumidores esperan que los intereses sigan bajando para, si están endeudados, sus tasas se reduzcan, las vivienda desocupadas se vendan, o puedan comprar bienes duraderos sin tasas sobre el 20%. Su mayor preocupación es la inflación en los alimentos, que debe mantenerse en el rango meta.

Los agricultores esperan más apoyo financiero del gobierno para competir y exportar, incluyendo suministro de material genético de alto rendimiento, maquinarias y una mejor asistencia técnica. Igualmente, reducir los altos costos de intermediación que quintuplican el precio del producto en finca respecto al consumidor final.

Los exportadores desean que el peso no se sobrevalue demasiado para no perder competitividad y los importadores que no se subvalué para evitar que los precios internos suban.

El gobierno buscará completar su grandes obras inconclusas y resarcirse de un año de bajo crecimiento a uno mucho mayor (4%), aprovechando las bajas tasas de interés para aumentar el consumo y la inversión privada y confiando en el buen comportamiento de la inversión externa, turismo y remesas, con precio del oro sobre US$4,000 onza troy y del petróleo WTI, a menos de 60 dólares el barril.

El 99% de la población espera que los casos de corrupción, de esta y anteriores administraciones, sean finalmente resueltos este año.

Y la oposición solo desea que el pais se hunda.