Maduro y un legado de USD$ 83 mil millones en deuda en RD

El año 2026 marca el horizonte cierto de una nueva etapa en la historia del mundo, antes y después de DONALD TRUMP; termina el ciclo del multilateralismo y la ilusión del Estado de derecho para dar paso de nuevo a otro ciclo de los imperios en donde se abandona el poder blando y la certeza de la norma para dar paso al poder militar y al económico con Estados Unidos que, al margen del embargo militar a Venezuela, lanzó 9 bombardeos a Irak, Yemen, Siria, Libia, Afganistán, Pakistán, Nigeria y, este enero, a Venezuela, en los últimos 10 meses para indicar que no está jugando y, China como protagonistas, el resto, tienen papeles secundarios.

La Unión Europea, el animal más bello del zoológico humano que disfruta de la mayor zona de bienestar y de derecho, con un mercado de 450 millones de personas, por el momento carece de garras y dientes para defenderse de Rusia ante el abandono y humillación de quien la protegió los últimos 80 años: La buena vida debilitó a sus ciudadanos, la mayoría de ellos, viejos y les tomará una generación ponerse al día por la dispersión de su liderazgo y la burocracia que agrupa a sus 27 Estados.

Rusia con ínfulas de imperio tiene un sólido poder bélico – poco eficaz-, pues en cuatro años, si bien ha destruido a Ucrania, no ha podido vencerla, pagando precio tan alto que arruinó su propia su economía: La UE con sus 450 millones de consumidores es tratada como vasallo de USA que tiene 350 y la segunda, de China, cuya población de 1,414 millones, envejece; la India, la nación más poblada con 1,450 millones, todavía juega en ambos bandos, pero no por mucho tiempo; el resto de las naciones, por sí solas, carecen de fuerza para influir en el mundo.

En el 2025 los dos bloques, el democrático y el dictatorial, tensaron las cuerdas hasta su límite; USA y Europa habían bloqueado reservas soberanas – de Venezuela y Rusia - depositadas en sus bancos, tanto en dólares como en oro, además desconectaron a Rusia del swift bancario, una cooperativa con sede en Bélgica que controla la conectividad bancaria: Actualmente es el peor embargo financiero que se puede sufrir.

A esa medida, ciertamente muy fuerte, se le buscó salida a través del trueque y de monedas nacionales alternas sobre todo en los BRICS que, creada en el 2010 por China, India, Rusia y Brasil, entre otros, controla ya una buena parte del comercio mundial y, los más grandes empezaron a comercializar en monedas nacionales, no en dólares que sigue siendo la principal moneda de reserva desde 1944 y es el principal instrumento de poder financiero de USA, pero camina hacia no ser la única, de hecho, ya ha bajado a ser sólo el 56% pues ha crecido el euro y se están constituyendo reservas en oro y monedas nacionales; el segundo lo es su mercado que utilizado como arma empezó a generar desplazamientos a intercambios sur-sur que podrían consolidarse a partir de este año.

Aunque América Latina en general en relación con los aranceles recibió mejor trato que otras regiones del mundo y durante el 2025 se consolidó una ola de triunfos electorales de gobiernos de derecha con Ecuador, Chile, Bolivia, Honduras que se sumaron a Argentina, Paraguay, Uruguay, El Salvador y Panamá, afines con Trump, los temas de narcotráfico y migración son heridas molestas permanentes: En todo caso, China – ante el abandono de la región en las décadas previas, venía comiendo los caramelos a USA en el continente con inversiones estratégicas importantes en infraestructura a través de su programa de la ruta de la seda y Trump, en una reinterpretación de la vieja doctrina de América para los americanos, decidió plantar cara aislando a Venezuela cuyo presidente de facto extrajo por la vía militar y le llevó prisionero a New York, dando alertas a Colombia y México, ya veremos lo que ocurre con las desdichadas Cuba y Nicaragua que apenas sobreviven por el colapso sistémico de sus ineficientes economías.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.ARCHIVO/LD

En Naciones Unidas, Estados Unidos dispone de dos instrumentos para su entierro, el más viejo el poder de veto en el Consejo de Seguridad y el segundo, el de financiamiento pues ha estado pagando la mayor parte de las cuentas, de hecho para este año redujo sus aportes de USD$ 11,000 millones a apenas USD$ 2,000; la OEA dejó de existir sin que a nadie le doliera el muerto, recientemente, sepultó al CELAC en Santa Marta y a la Cumbre de las Américas en Punta Cana; CARICOM, se está suicidando sola al cuestionar a Trinidad y Tobago en el affaire de Maduro defenestrado por falta de legitimidad: Sólo las dictaduras de Cuba y de Nicaragua, Colombia y Chile cuyos presidentes terminan en pocos días, le defendieron, hasta Brasil y México, pudieron algo de distancia, sin condenar abiertamente la acción.

Los organismos técnicos creados por la conferencia de Bretton Woods en 1944, FMI y BM, así como las calificadoras de riesgo predicen que continuará la tendencia decreciente de crecimiento en el mundo durante este año, debido a que por un lado las economías desarrolladas europeas no recuperan sus antiguos niveles y tampoco USA, por el otro, China ha perdido empuje en parte por los cambios en el comercio ocurridos en el 2025, uno de ellos, la disputa arancelaria que la forzó a reordenar su estrategia de crecimiento basado en las exportaciones frente a la debilidad de su consumo interno y, a que la India, aunque tendrá un buen crecimiento todavía está lejos de sustituir a su vecina antagónica, el mundo crecerá en el mejor de los casos un 2.8%, según Goldman Sachs Research.

Estados Unidos – en medio de una guerra legal por las deportaciones y aranceles comerciales - que cierra con aumento del desempleo e inflación fruto de los ajustes propios de las políticas públicas adoptadas, no se vaticina que crezca notoriamente (quizás un 2.0%) pesar de las cuantiosas inversiones negociadas por Trump en sus viajes a oriente y en el sector tecnológico, pues recomponer las cadenas de suministros en el mundo industrial toma tiempo, a veces más tiempo del que dura un periodo presidencial, igual sucede con la agricultura: En el comercio es más fácil pero incluso en él, no es instantáneo. Lo único instantáneo es lo digital y los mercados de Wall Street.

En ese mar huracanado, República Dominicana que registró buenos ingresos en divisas en el 2025 (por turismo, remesas, exportaciones, inversión extranjera directa y prestamos) no obstante, los cuales la tasa de cambio se mantuvo moviéndose como gelatina la economía redujo su ritmo de crecimiento habitual por la manifiesta incapacidad de la Administración a menos del 2.4%, con una notable inflación, sobre todo en productos como el pollo y los plátanos en medio de escándalos, estará afectada por nubarrones negros por falta de confianza en el Ejecutivo.

Por ejemplo, LUIS ABINADER y el PRM teniendo los votos en el Congreso Nacional no podrían plantear una reforma fiscal que a muchos puede lucirles conveniente por el simple hecho de que nadie querrá poner un peso de su bolsillo para el hueco de SENASA, ni para los préstamos al cero por ciento del BAGRICOLA, ni para las tarjetas de crédito AL PORTADOR, que manejan por paquetes sus dirigentes políticos en los supermercados y hasta en los dealers: La gente se iría a las calles y en ese ambiente es poco probable que la tasa del PIB pronosticada por la Cepal de 3.6% se alcance.

La ciudadanía desaprueba al Gobierno y se controla sólo porque tiene la esperanza de un cambio del cambio en el 2028 y, es por eso por lo que este año será de una profunda recomposición política ya con un líder que, conforme las encuestas, luce ganador independiente del candidato oficial que sea seleccionado en el 2027.

Este enero el Gobierno empezará diciéndonos que todo está bien, que tenemos reservas por más de USD$ 20,800 millones, las más alta de nuestra historia: Es una falsa verdad positiva que esconde el hecho de que podrían sumar a las existentes los USD$ 6,400 millones que emitirán en deuda nueva aprobada por los legisladores del PRM pues la Oposición – FP y PLD - votó en contra; la realidad es que con esa nueva emisión nuestra deuda consolidada ascenderá al equivalente de más de USD$ 83,000 millones cuyo pago, solo en intereses se llevará 29 de cada 100 pesos que ingresen en impuestos: Ese es el legado de este periodo y junto al desorden en los servicios públicos, el peor desafío de la próxima Administración que además deberá restaurar el Estado de derecho.