La caída de Maduro

El dictador Maduro ha caído. En una operación militar del Ejército de EU ordenada por el Pte. Trump se apresó a Nicolás Maduro sin que hubiera grandes bajas civiles y ninguna de soldados norteamericanos.

El Pte. Trump le dio a Maduro todas las alternativas para que se marchara voluntariamente de Venezuela. El dictador, aferrado al poder y a la falsa expectativa de que el Pte. Trump sólo lo estaba presionando, no dejó otra alternativa que la acción militar.

El dictador Maduro labró su propio destino cuando se puso las botas de dictador. La historia de América Latina es clara sobre el destino de los dictadores: la muerte o la prisión ha sido la constante histórica, que en el caso de Maduro se ha cumplido.

El dictador Maduro no solo burló el veredicto de su pueblo en urnas. Se burló del mundo que le reclamó. Con poderosos aliados encubiertos en EU, creyó podía hacer con el Pte. Trump lo que había logrado con éxito con la administración Biden.

Durante una década se le permitió apoyos a carteles de drogas. La izquierda de América Latina usó la droga no sólo para financiarse, sino también como arma de destrucción masiva para corroer a EU por dentro.

Lo hecho por EU y el Pte. Trump marca claramente un nuevo enfoque de su política en América Latina. Las dictaduras de izquierda llegarán a su fín, como llegaron a su fin hace décadas las dictaduras militares de derecha por decisión geopolítica igualmente de EU.

Todo el que ama la democracia y las libertades debe apoyar lo ocurrido con Maduro Lo que pase de ahora en adelante merecerá un juicio que el devenir del tiempo determinará. Esperemos que sea para un pronto restablecimiento de la democracia. Que sea el pueblo venezolano el que decida en urnas su destino. Y lo podrá hacer gracias a Donald Trump y a su política exterior bajo la dirección del secretario de relaciones exteriores Marco Rubio.