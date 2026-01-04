La vida se convirtió en un post

Aveces pasamos más tiempo del debido buscando el ángulo perfecto para la foto que disfrutando el momento.

Editamos el brillo, elegimos la canción de moda y esperamos los likes para validar que nuestro fin de semana fue “bueno”. Pero, ¿qué pasa con lo que no sale en cámara?

La realidad es que la vida no tiene filtros. Tiene días de pelo desarreglado, tareas aburridas y tardes en las que simplemente no pasa nada. Y eso está bien. No se puede estar viviendo una aventura épica cada 24 horas seguidas para que tu vida valga la pena, o tenga algún sentido.

Cuando se compara el “detrás de cámaras” con el “resumen de mejores momentos” de los demás es la forma más rápida de sentirte mal.

Recuerda siempre que un perfil de Instagram es solo un catálogo editado por aficionados, no el diario completo de una persona, profesionalmente hablando.

Es necesario vivir un poco más para uno mismo y un poco menos para la pantalla que, entre otras cosas, nos aferra a una realidad virtual. Al final, los mejores recuerdos con nuestros seres queridos son aquellos que se graban en la memoria y no necesariamente en una simple galería de fotos.