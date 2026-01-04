La mística Santa Teresa de Jesús, en su caminar hacia el reino al que todos llegaremos puntualmente, eligió el camino de la perfección y de la plenitud. En ese peregrinar inspiró una de las oraciones-poesías religiosas de mayor profundidad, que enriquece el canon del Evangelio y la certidumbre de quienes creemos en esa plenitud.

Nada te turbe, nada te espante… así es. Vendrán días de turbación, momentos que nos harán estremecer las entrañas y nublar la razón. Pero ese espanto que pueden provocar debe ser entregado a Dios para que obre sobre él.

Y con un simple verso envolvió la vida completa: la de ella y la nuestra. También tradujo, prístinamente, la naturaleza efímera de la existencia. Recomienda la paciencia como escalera para alcanzar todo espacio interior y derribar los muros exteriores que nos limitan.

Indica que Dios es quien basta. Repite su verso en su propio convencimiento y para el nuestro. Dios no se muda; está con nosotros, presente en cada respiro, en cada intención que nos inspira. Para el dolor y la tragedia nos entrega el bálsamo que está en sus manos, pues todo es pasajero y todo pasa.

¿Por qué, entonces, no vivir elevando nuestras plegarias a Aquel que todo lo puede y por quien tenemos la vastedad necesaria para transitar nuestros años de vida terrenal?

Mi recomendación para este año 2026, que ya está con nosotros en los distintos horarios del universo, es sencilla y esencial:

Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.