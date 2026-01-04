En medio de las tensiones geopolíticas, ¿en este 2026, el mercado de arte mantendrá su resiliencia?

Las tensiones geopolíticas globales resultan del interés de mantener o modificar las zonas de influencia de las naciones dominantes. En consecuencia, tienen efecto directo sobre la vida y actividades de todas las personas del mundo. Para unos, son un momento de grandes oportunidades por lo que las apuestas y apoyos se hacen inminentes. Para otros, momentos de riesgos ostensibles. Para quienes resulten perdedores, un fiasco innombrable.

En ese panorama el arte hace presencia pues, como hemos dicho en artículos anteriores, constituye, cuando verdadero arte es, en un formidable resguardo de fortunas y, también, una clara ostentación de poder institucional. De tal modo, allí donde las artes no constituyen praxis y oportunidades ancladas a esos dos aspectos, las posibilidades de su crecimiento y desarrollo son predestinadamente escasas.

En el mercado de arte de alto nivel, ese que tiene lugar en las al menos tres grandes subastadoras de arte, la vitalidad o debilitamiento del arte es un resultado no deseable. Y para evitar su ocurrencia, los jefes de los diferentes departamentos temáticos y regionales mantienen una constante vigilancia y estudio del comportamiento del arte en los nichos que les corresponden.

Según datos de la oficina de Desarrollo Comercial global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta octubre del año 2025, las manufacturas intensivas en cadenas de suministro —textiles, electrónica y automotriz—, de alto impacto y presencia en la vida de las personas, desaceleraron en 29%; la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 3% y el financiamiento de infraestructura disminuyó 11%.

El organismo lo explica por la incidencia en ellos de altos costos financieros, la incertidumbre de origen arancelario y el proteccionismo dominante junto a las tensiones geopolíticas.

Es el escenario en el que el arte, sin embargo, perdió apenas 12% respecto al 2024, según la encuesta de coleccionismo global de Art Basel publicado en noviembre del 2025. Esto nos indica un importante encapsulamiento del arte y la vigencia de su importancia para las personas, más allá de los coleccionismos. Como se sabe, en 2024 se vendieron 40.5 millones de obras y, entre estas, 40 millones de piezas correspondieron a las de precio inferior, siendo significativas las de obras de hasta US$5 mil, segmento que creció 7% en valor y 13% en volumen.

Si a nivel global hubo reducción, estas, sin embargo, no afectaron el desempeño de Sotheby’s, firma que reportó un incremento de sus ventas durante el 2025 igual que +17%, equivalente a US$7 mil millones, entre los cuales las ventas en subastas de arte y objetos de lujo crecieron el +26%, iguales que US$5.7 mil millones, en tanto las ventas privadas fueron de US$1.2 mil millones. Sólo en arte, esta firma vendió US$4.3 mil millones y en ventas de lujo, US$2.7 mil millones.

Es sabido que Sotheby’s vende desde vinos de gran valor y joyas, hasta autos y residencias. Destaca que sus ventas de arte representen el 75.44% de sus ventas totales, precisamente en un año marcado por el crecimiento de la incertidumbre, sugiriendo que muchos compradores cobijaron sus fortunas bajo el techo protector del arte.

Christie’s, por su parte, informó un crecimiento de ventas del 7%, al haber colocado US$6.2 mil millones en arte, a nivel global.

En este resultado cabe destacar tres aspectos: primero, que Christie’s vendió, +8.77% que Sotheby’s en el año, equivalentes a US$500 millones; que las reventas en Christie’s representaron el 8%, alcanzando US$4.7 mil millones; que las ventas del segundo semestre crecieron en 26%.

Es de interés observar que, entre los nuevos compradores, el 63% adquirió piezas de precio promedio igual a US$22,700.

Finalmente, Phillips informó ventas de 927 millones en el año, las cuales significaron +10% respecto al 2024.

Es bueno no perder de vista que el 43% del arte vendido en el mundo en el 2024 ocurrió en los Estados Unidos.

En tanto prevalezcan los actuales niveles de confrontación geopolítica, las restricciones arancelarias, la dislocación regional de infraestructuras tecnológicas y productivas y la guerra de Ucrania, parecen ostensibles las posibilidades de que el arte continúe actuando como resguardo, a la espera de auspiciosas oportunidades. También ante las políticas de enriquecimiento y actualización patrimonial de los museos y las corporaciones, registradas principalmente en las economías de Oriente Medio y en los Estados Unidos.

Como resultado de lo anterior, según “NewsBrake”, las ventas de arte realizadas en subastas y en privado por las casas subastadoras de este bien en conjunto experimentó una recuperación importante en 2025, creciendo aproximadamente el 11%.

Esta visión sobre este mercado durante 2025 es relativa, dado que el reporte de Art Basel y USB para el recién finalizado año no se ha realizado ni publicado, aunque si el interanual 2024-2025 hasta junio, 2025.

Más que siempre, la participación en este mercado exige de un claro abordaje estratégico y todo parece indicar que para este sector el 2026 es un año promisorio.