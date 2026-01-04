Hay una opinión casi generalizada de que 2025 fue un año muy difícil. Lo he palpado en conversaciones con amigos, colegas, compañeros de labores y allegados, así como en personas consultadas por diversos medios de comunicación sobre sus perspectivas para el año que recién comienza.

Estuve echando un vistazo a la evaluación del año 2024 y las perspectivas para el 2025. Muy parecidas a la actual. Quizás el hecho que marcó la gran diferencia en ambos años fue la tragedia en la discoteca Jet Set, con un saldo de 236 fallecidos y aproximadamente 180 heridos. Si ese suceso se moviera al 2024, el año que acaba de terminar quedaría mejor parado.

El siguiente dato es muy ilustrativo al respecto. En el operativo preventivo de Navidad y Año Nuevo 2024-2025, 838 personas se intoxicaron por la ingesta de alcohol y, de esa cantidad, 94 fueron menores de edad.

En el informe presentado el pasado jueves correspondiente al operativo 2025-2026, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 769 intoxicados por alcohol y, de ese total, 65 fueron menores de edad. Una cifra alarmante sin importar la disminución.

¿Por qué cada año se siguen intoxicando niños, niñas y adolescentes con alcohol durante las festividades de Navidad y fin de año?

Los gobiernos gastan miles de millones de pesos en publicidad para promover sus logros y hasta las obras más insignificantes que ejecutan, pero no invierten ni siquiera una “mota” en campañas de orientación sobre los daños que ocasiona el consumo de alcohol en segmentos vulnerables de la población, como menores de edad y embarazadas.

Un año matizado por el dolor, sufrimientos, pruebas y desafíos inesperados no debería definir el siguiente.EXTERNA

Quizás en el pesimismo cada fin de año y al acercarse uno nuevo, influye mucho ver como se repiten, año tras año, con menor o mayor crudeza, realidades que parecen ya formar parte de la cotidianidad y que lamentablemente comenzamos a normalizar.

Salvo algo fuera de lo común –como el colapso del techo en Jet Set el 8 de abril de 2025 o la ebullición de la corrupción administrativa provocada por el desfalco en Senasa- corrupción sin castigo, feminicidios que avergüenzan, desapariciones sin solución, criminalidad angustiante, deficiencia de servicios, caos en el tránsito, justicia selectiva, educación y atención en salud deficientes, deterioro económico imparable, carestía de la vida y pobreza maquillada con dádivas insignificantes, son algunos de los males que forman parte de la memoria colectiva del país al evaluar cada año.

Una evaluación negativa en el plano personal y respecto al rumbo del país, a lo que se suma el convulso panorama geopolítico mundial, pintan sin dudas una perspectiva poco halagüeña para el 2026. Pero no debería ser así.

Un año matizado por el dolor, sufrimientos, pruebas y desafíos inesperados no debería definir el siguiente. Sería una pérdida irremisible de la esperanza que siempre debe estar presente en nuestras vidas, sin importar las circunstancias adversas que se presenten.

Cuando el apóstol Pablo reflexionó sobre la preeminencia del amor en una de sus cartas, sentenció al final: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1ra. de Corintios 13-13. Biblia, versión Reina-Valera).

Si se saca fuera de contexto ese versículo bíblico, pensaríamos que quedan descartadas la fe y la esperanza, pero en realidad, aunque menos, también son importantes.

De ahí tantas formas variopintas para calificar la esperanza y la necesidad de preservarla a toda costa: “Luz en la oscuridad”, “El motor de la vida”, “El combustible del alma”, “Mientras hay vida, hay esperanza”, “Lo último que se pierde”.

El 2026 podría ser tan provechoso como lo pensemos y gestionemos.EXTERNA

Creo que, en el 2026, pese al legado tan negativo del 2025, mantener la esperanza siempre será nuestra mejor opción, pero si la acompañamos de los pasos tan necesarios para propiciar cambios en lo personal y colectivo.

Así evitaríamos caer en el juicio devastador del escritor y filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, quien dijo que “La esperanza es, en verdad, el peor de los males, porque prolonga las torturas de los hombres”.

Prefiero el enfoque positivo del promotor de los derechos civiles estadounidense, Martin Luther King, cuando reflexionó: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”.

El mejor ejemplo de una vida con esperanza es la decisión de cada noche acostarse a dormir. Lo haces con la firme convicción de que verás la luz de un nuevo día. Das paso al sueño, sin temor a que podrías no despertar.

No podemos predecir que nos traerá el 2026 en lo personal y al país. Al final, como lo afrontemos marcará la diferencia. El 2026 podría ser tan provechoso como lo pensemos y gestionemos.

No se trata de sentarnos con esperanza a que llegue la bonanza o de quedarnos petrificados ante la adversidad. La actitud debería ser sembrar el árbol, aunque el pronóstico sea de sequía.

Y con respecto a nuestras autoridades, mantener la esperanza de que se darán los pasos durante todo el 2026 para evitar al final esas cifras tan desalentadoras que retratan “un típico año más”, sin soluciones a problemas ancestrales.

Salvo que la diferencia en el año que ya corre sea aportada por otra desgracia evitable como la ocurrida en Jet Set o porque se roben el dinero de otro sector tan vital como la salud.