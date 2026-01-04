El tiempo, todo el tiempo

La moda de los setenta saltó como los peces que salen del agua en el pico de gaviotas. Entre ellas llegaron los bigotes a encubarlo todo. No sé quién corrió a su favor en esa historia de pelambres raros, pero lo cierto fue que dejé crecer el mío porque quería parecer un centurión. Y el chiste transcurrió en toda mi primera juventud.

Disfrutaba recorrer las calles de La Habana llamando la atención con ese look. Creía que era eterno. Todavía en Santo Domingo lo llegué a portar hasta que las canas comenzaron a brotar como alambres cortantes que salían de mi piel sin ningún tipo de conteo regresivo.

Me lo afeité en el Campo Las Palmas mientras pensaba en mi familia cautiva. Tomé esa decisión muy a mi pesar porque estaba en condiciones de transfigurarlo ni no podía arrastrarlo a otra edad. Mi bigote vivió incontables aventuras y en un momento llegó a ser marca. Era la moda de los tontos de a pie, aquellos que andábamos errantes con un sueño en la cabeza, engañados como buenos mentecatos. Desde la crecida del bigote dejé de pescar.

Me involucré en asuntos judiciales, literarios y periodísticos. Un padre de familia que soñaba seguir montado en el carro de vanguardia no puede darse ciertos lujos mundanos. Sin embargo, muchos años después, cuando caí en desgracia, volví a la pesca en busca de animales marinos para la sobrevivencia de los míos. Lo hice sin quitarme el mostacho.

Esa pelambre que crecía en la comisura de mis labios no me abandonó jamás en mis años cubanos ni para tirar al agua la goma de un tractor y salir nadando sobre ella hasta una distancia de ciento cincuenta metros de la costa. Allí permanecía las horas capturando lo poco que quedaba en el fondo del mar: pequeños peces que atrapaba con anzuelos de mosca. Con ellos preparaba, luego, minutas frescas a mis hijos. En tiempos de carnaval, mi amistad con el director de ese evento me permitió obtener entradas gratuitas a la tribuna presidencial. Nunca disfrutaba el desfile de comparsas ni carrozas, con serpentinas y luces de colores preparadas para hacer olvidar la carestía alimentaria. Iba a ese lugar con mi esposa y mi pequeña segunda hija en busca de tamales, casabe y trozos de lechón. Por esos días conservábamos en casa aquellos alimentos que durante una parte del verano me hacían olvidar la tragedia cotidiana de la sobrevivencia. Mis hijos conocen la entrega de mi madre por cuidarlos y darles de comer. Ellos sobrevivieron gracias a los alimentos recibidos por su estigma canceroso para que en las mañanas asistieran a clases con un sorbo de leche en sus labios o una tira de queso tipo Proceso en el estómago. También preparaba puré de yautía, habichuelas negras y cuantos víveres aparecieran para sus tardes, a la salida de clases. La primera computadora llegó al cuarto de mi hijo en su pequeña habitación de Santo Domingo. Ya no tenía diez años ni andaba conmigo a la buena de Dios dentro del periódico donde laboraba en aquellos tiempos. En ella mi hijo pudo completar sus tareas universitarias y distraerse de sus primeras labores. Él siempre supo el lado claro de la vida y armó a sus padres con lo poco que ganaba.

A los pocos años llegó mi hija con su título de Licenciada en la Universidad de La Habana que solo le sirvió para que, años después obtuviera una buena plaza en un hospital de Barcelona y desde allá remitía una parte a Santo Domingo para mitigar la maltrecha economía de mi hogar. Nunca he dejado de escribir. Mientras más libros publicaba, menos remuneración obtenía porque en el país, el hábito de la lectura fue cayendo como la jauría de empleados nombrados por la gracia de amistades dentro de un partido político que terminaban sus cuatro años de mandato presidencial y donde recibieron “lo suyo”.

Creo que mi afán contradictorio, mi decisión de no escurrir mis manos dentro del papel moneda y mi vocación de no intentar convertirme en centro de atracción vernácula, incidieron en que mi carrera literaria no obtuviera los frutos pretendidos.

Todavía sigo escribiendo. Ya me cuesta trabajo hacerlo. Tengo varios tomos terminados que no sé si saldrán o no, pero los amo igual que los impresos. Cientos de ellos chocan sus portadas en los closets de mi apartamento. Todavía la carcoma no ha dado cuenta de ellos, pero algún día será. Y sigo sin callarme. Nada me obliga a no hacerlo porque me divierto muchísimo cuando pongo en blanco y negro mis ideas, con la segura convicción de que un día, cuando toda esta absurda batalla en que se vive se vaya al traste, quedarán unos pocos días más en la memoria de aquellos que tuvieron la paciencia de leer. Alguien me preguntó por qué escribo y pongo el ejemplo del marinero que, salvado de un naufragio, vuelve de nuevo al mar con la idea de ser mejor. Escribo porque es un oficio inútil que tal vez valga la pena.