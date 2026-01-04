2025: año de penurias en Estados Unidos

El año 2025 llega a su final con perspectivas poco alentadoras.

A lo largo de la historia, la vida de los inmigrantes en Estados Unidos ha estado plagada de problemas y desafíos. Pero bajo el gobierno de Donald Trump, esos problemas y desafíos se han agravado de una manera tan inusitada como inquietante. Las políticas de Trump han creado un ambiente de hostilidad, incertidumbre y temor en la comunidad inmigrante. Y no solo entre los indocumentados, sino también entre los que tienen permiso de residencia legal, e incluso entre ciudadanos naturalizados.

El gobierno no solo ha endurecido los controles fronterizos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. También ha lanzado hordas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en redadas contra inmigrantes en diferentes ciudades norteamericanas cuyos gobiernos locales están presididos por demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Boston y Nueva Orleans. Y también han comenzado a operar en Miami, un extenso núcleo urbano donde más de la mitad de la población –el 54,4 por ciento– ha nacido en el extranjero, según datos de la organización empresarial Miami-Dade Beacon Council.

Además, Trump ha limitado considerablemente el acceso a los procesos de asilo político, ha suspendido el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, y ha puesto fin a protecciones humanitarias temporales (TPS) a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Esa es la manera en que agradece el apoyo electoral que le han dado comunidades como la cubana y la venezolana.

El impacto emocional y social de la persecución contra los inmigrantes es devastador: familias separadas, niños retenidos en centros de detención, adultos deportados, muchas veces no a sus países de origen, sino a destinos macabros como la infame prisión del CECOT en El Salvador.

La narrativa oficial, repetida por los racistas, estigmatiza a los inmigrantes, específicamente a los inmigrantes de América Latina y del resto del Sur Global. A estos inmigrantes, la retórica de Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, MAGA por sus siglas en inglés) los presenta como una amenaza para la seguridad nacional, para la economía y para la composición étnica que el grupo de MAGA desea que predomine en el país, en una expresión de racismo mal disimulada.

El efecto de este discurso discriminatorio es muy pernicioso. Los inmigrantes, en particular los latinoamericanos, ahora afrontan precariedad laboral, rechazo social, xenofobia, miedo constante y una insoportable incertidumbre.

Históricamente, en el terreno laboral los inmigrantes –en especial los indocumentados– han tenido que ganarse la vida trabajando muchas veces en empleos mal pagados y en condiciones insalubres o peligrosas. Su situación ha empeorado en este año que termina: a la explotación laboral se suma el miedo a caer en una de las frecuentes redadas de ICE, lo que hace que en numerosas ocasiones dejen de ir a trabajar, con la consiguiente pérdida de ingresos muy necesitados e inclusive de su medio de vida.

El temor constante a la deportación, a quedar separados de sus familias, a la incertidumbre del porvenir castiga a los inmigrantes con elevados niveles de estrés, depresión y ansiedad. Y muchos prefieren no buscar ayuda profesional porque temen que los deporten.