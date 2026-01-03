La derecha dominicana y el espejo de la derecha chilena

La reciente experiencia electoral chilena ofrece lecciones valiosas para la Derecha dominicana, especialmente de cara al horizonte político del 2028.

En Chile, tres candidaturas claramente identificadas con la Derecha compitieron en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, lejos de fragmentarse de manera irreversible, el proceso derivó en una convergencia estratégica: José Antonio Kast logró pasar al balotaje y, posteriormente, recibió el respaldo explícito de los demás candidatos de su mismo espectro ideológico que no clasificaron a la segunda vuelta.

Este comportamiento político revela una verdad que la Derecha dominicana debería asumir plenamente, la competencia en primera vuelta no es sinónimo de división terminal, siempre que exista un marco doctrinal compartido, una mínima lealtad ideológica y la madurez suficiente para comprender que el adversario real no está dentro del propio campo, sino en un proyecto político antagónico.

En Chile, las diferencias entre las corrientes de Derecha (liberal-conservadora, nacional-republicana y social-cristiana) no desaparecieron

Pero, llegado el momento decisivo, prevaleció una lectura estratégica del poder, unir fuerzas para impedir que la izquierda consolidara su hegemonía cultural, política y moral sobre el Estado.

La República Dominicana podría enfrentar un escenario similar en 2028. Nada impide que varias candidaturas de Derecha (con énfasis distintos pero compatibles) participen en una primera vuelta. El error fatal sería convertir esa diversidad en canibalismo político, descalificación mutua o rupturas irreconciliables.

La lección chilena es clara, la pluralidad puede coexistir con la unidad, si existe un punto de convergencia superior

Ese punto de convergencia no puede ser meramente electoral. Debe ser doctrinal en defensa de la dignidad humana, de la familia, de la libertad responsable, de la integridad nacional, del orden institucional y de una economía al servicio del bien común.

De ahora en adelante, sin una base axiológica compartida, toda alianza es superficial y efímera.

La Derecha dominicana necesita mirarse en el espejo chileno no para copiar nombres o consignas, sino para aprender una lógica política madura, competir cuando es legítimo, converger cuando es imprescindible y gobernar con principios.

El 2028 no será una elección más; será una prueba de si existe o no una Derecha capaz de pensar estratégicamente, más allá de egos, siglas y cálculos de corto plazo.

Porque al final, la historia enseña que las Derechas no pierden por falta de votos, sino por falta de unidad, visión y carácter.