¿Cómo prevenir un fraude inmobiliario en RD?

El impacto del sector inmobiliario en la economía dominicana se refleja en el impulso de la inversión nacional y extranjera, de la construcción, del turismo, de la compra, venta y alquiler de inmuebles, así como en la generación de empleos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible del país.

Según la Dirección General de Impuestos Internos, entre enero y septiembre de 2025, el Estado dominicano recaudó más de RD$1,258 millones por concepto de transferencias inmobiliarias, y en los primeros diez meses del año se autorizaron más de 80,000 actos traslativos de inmuebles a favor de personas físicas y jurídicas.

Este dinamismo se enmarca en un contexto jurídico singular, caracterizado por la coexistencia del régimen Ministerial francés, instituido mediante la Ley 2914 sobre Registro y Conservaduría de Hipotecas, y el sistema Torrens, actualmente regulado por la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, modificada por la Ley 51-07. No obstante, pese a los avances normativos e institucionales, persisten importantes desafíos para la protección de compradores e inversionistas del mercado inmobiliario dominicano.

Casos recientes -Guepardo y la Operación Nido- evidencian la existencia de estructuras criminales que se aprovechan de vulnerabilidades del sistema para ejecutar fraudes inmobiliarios, dejando a numerosas víctimas sin los inmuebles prometidos.

Ante este panorama, la prevención se convierte en una herramienta indispensable. Uno de los mecanismos consiste en verificar la titularidad del inmueble. En el sistema Torrens, el registro inmobiliario es constitutivo y convalidante, y su contenido se presume exacto, conforme el artículo 90 de la Ley 108-05. Por ello, solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble permite confirmar quién es el verdadero propietario y si el bien tiene cargas, gravámenes o algún derecho real accesorio inscrito. Para inmuebles no registrados, la cautela debe ser mayor. En estos casos, se debe comprobar el origen del derecho de propiedad mediante documentación que acredite la posesión o transferencia del inmueble, evitando operaciones con información incompleta o de dudosa procedencia.

Un segundo mecanismo consiste en la verificación física y catastral del inmueble. En ese sentido, se debe constatar que las colindancias coincidan con la documentación legal, solicitar la ubicación de inmueble por designación catastral ante la Dirección General de Catastro Nacional y realizar una consulta parcelaria catastral en la página web de Registro Inmobiliario. Asimismo, la asistencia de un agrimensor contribuye a prevenir la venta de propiedades superpuestas o inexistentes, así como a identificar servidumbres o restricciones legales.

Por su parte, para proyectos vendidos en planos, un mecanismo preventivo a considerar es validar las credenciales de la constructora o desarrolladora del proyecto, revisar permisos, planos y estatus legal del terreno con las instituciones pertinentes, así como suscribir contratos de promesa de venta que incluyan garantías ante posibles incumplimientos.

Pese a que en República Dominicana todavía no existe una ley que regule la profesión del agente inmobiliario, se debe validar su experiencia y credibilidad, toda vez que, la seguridad en la transacción se puede afectar ante la ausencia de esto.

Adicionalmente, se debe procurar realizar operaciones transparentes, evitar pagos en efectivo que excedan los límites establecidos en la Ley 155-17 sobre lavado de activos y contar con la asesoría de un abogado especializado en Derecho Inmobiliario, quien desde la perspectiva del comprador y del vendedor verificará el estatus jurídico del inmueble, revisará los contratos y gestionará trámites notariales, registrales y fiscales.

En definitiva, la prevención del fraude inmobiliario en gran medida depende de la implementación de la debida diligencia previa, del fortalecimiento institucional y la educación ciudadana. Sin embargo, si bien esto contribuiría a garantizar inversiones seguras, también cabe preguntarse: ¿Qué fallas persisten en el sistema?, ¿qué mecanismos legales existen en caso de ser víctimas de un fraude inmobiliario?