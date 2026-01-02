Resolución

“Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera”, Lucas 6:31.

En 2026, Año Nuevo, que esta sea la meta más anhelada en nuestra relación con Dios y con el prójimo. Aplicar con eficacia y eficiencia la regla de oro que Cristo nos legó.

Va más allá de una simple frase al estilo de la filosofía mundanal. Más bien, implica un principio fundamental en el ser del verdadero creyente. Por lo cual, entraña amor y comprensión.

Ser sensibles en el amor unos y otros. ¡Que esta sea nuestra decisión en este nuevo año!