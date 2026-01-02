La primera guerra contra las drogas en Estados Unidos comenzó el cinco de diciembre de 1933, cuando derogaron la ley seca. Ahí empezaron a consumir alcohol legalmente. Simultáneamente, ocurrió algo: Harry Anslinger, jefe del Buró de Alcohol y Narcóticos del FBI, sabía que sería desempleado al año siguiente, él inició su guerra contra la marihuana.

Hoy seguimos atrapados en los delirios de un policía.

Los líderes de la Comunidad Europea tienen dos opciones: decirles a sus pueblos la verdad, que se equivocaron, cometieron muchísimos errores; o arrastrarlos a guerrear contra Rusia. Los jefes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), si no hacen la guerra, se quedarán desempleados y perderán sus pensiones, no podrán retirarse.

De la guerra depende el pan de sus hijos.

Atacaron la residencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para enfurecerlo y hacer que él ataque a Europa Occidental.

Sabemos que sorprendieron a un mano derecha de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, robándose $100 millones de dólares. Dicen que el propio Zelensky ha depositado $50 millones de dólares cada mes en los Emiratos Árabes Unidos.

Washington y la Unión Europea, sin embargo, siguen enviándole dinero a Ucrania, ¿por qué? Zelensky ofreció la respuesta cuando discutía con el presidente Donald Trump sobre la ayuda militar. Reveló que la mitad del dinero que anuncian, nunca llega a Ucrania.

En Washington, Bruselas y Kiev, algunos amazan millones de dólares “defendiendo a Ucrania”, engordando sus cuentas bancarias, resulta absolutamente innegable. El negocio de la guerra continuará, ganan la OTAN, los corruptos europeos, estadounidenses y ucranianos. Los europeos enviarán tropas de la OTAN, a Ucrania, cuando un soldado resulte herido, acusarán a Rusia de atacar a la alianza así ampliarán el conflicto, esperan. Todo el mundo sabe que los europeos perderán una guerra con Rusia, pero esperan que Washington los defienda. ¿Se quedarán esperando? Sería mejor, y moriría menos gente, si los políticos tuviesen empatía y humanidad, pero ellos no tienen nada. La guerra es el destino inmediato, y luce ineludible.