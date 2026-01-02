Fiestas que terminan en tragedias

Las festividades de fin de año y Año Nuevo, destinadas para el encuentro, la convivencia y la esperanza, dejaron un saldo que enluta a toda la nación.

Resulta profundamente lamentable que celebraciones llamadas a exaltar la vida terminen en tragedias con personas fallecidas, otras intoxicadas y un alarmante número de accidentes de tránsito. Lo que debía ser motivo de celebración se transformó, para muchas familias, en dolor y luto.

La alegría esperada se vio opacada por la imprudencia, los excesos y la falta de responsabilidad ciudadana. Acompañamos con solidaridad y oraciones a quienes hoy lloran a sus seres queridos. Que este balance nos mueva a una reflexión seria: celebrar exige conciencia, respeto a la ley y un compromiso firme con la protección de la vida.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.