Sea fiel a Dios a pesar de las circunstancias

En el primer capítulo del evangelio de Lucas, encontramos el relato de Zacarías y Elisabeth, que nos enseña a mantener una fe y carácter persistente en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias sugieren lo contrario. La fe no elimina los problemas, sino que nos da el carácter para enfrentarlos. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra obediencia choca con nuestra realidad? Leamos el pasaje en Lucas 1:5-7.

“Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7 pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada”. Zacarías y Elisabet no eran personas comunes. Eran lo que la Biblia llama “justos delante de Dios”. Pese a ello, no recibieron la bendición más anhelada en esa cultura. No tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Su ejemplo nos enseña a ser fieles al Padre, incluso cuando enfrentamos el dolor y el reproche de la sociedad.

La rutina de Zacarías en el templo se convierte en su momento de revelación. “Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios … le tocó en suerte ofrecer el incienso … Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso” (vs. 8-10). El Altísimo honra la disposición de servirle, incluso cuando el dolor persiste. Zacarías estaba haciendo su trabajo, quizás con el corazón resignado a su problema, pero aun así sirviendo. Cuando nosotros decidimos seguir siendo fieles a Nuestro Padre a pesar de las circunstancias, Dios se mueve a nuestro favor. “Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13 pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan” (vs. 11-13). El Todopoderoso no solo respondió a su oración personal, Él incluyó la respuesta dentro de Su plan eterno. El hijo de Zacarías y Elisabeth no sería solo una bendición familiar, sino una bendición para todo Israel. El hijo prometido, Juan el Bautista, sería grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo (vs. 14-17).

El problema de Zacarías fue su falta de fe. La fe no es solo seguir obedeciendo, sino creer lo que el Creador dice, incluso cuando la evidencia humana es nula. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada” (v. 18). Zacarías fue castigado por su incredulidad y como señal quedó mudo hasta el nacimiento del hijo (v. 21). Cuando él salió del lugar santo, la gente esperaba la bendición y él no podía hablar, por lo que les comunicó con señas que había tenido una revelación.

Su mudez se convierte en un testimonio visible que algo extraordinario había ocurrido. La fe de Elisabet, a diferencia de su esposo, reconoce la mano soberana de Dios. Ella no se enfoca en la edad, la dificultad o la crítica pasada, sino en que el Padre se apiadó de ella. “Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet... “Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres” (vs. 24-25). El Omnipotente quita nuestras afrentas para capacitarnos para la misión y que podamos participar en su propósito eterno. Nuestras ‘bendiciones’ siempre tienen un componente misional. El hijo de Zacarías y Elisabet no fue un fin en sí mismo, sino el medio para “preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (v. 17).

La Navidad comienza con el mensaje de que el Creador es fiel a Sus promesas, incluso cuando nuestros cuerpos están viejos y nuestras esperanzas parecen muertas. Si Zacarías y Elisabet mantuvieron la fe y el carácter persistente mientras servían en su dolor, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Dios y Su Palabra? ¿Está su fe chocando con su realidad? Decida hoy ser fiel al Todopoderoso a pesar de las circunstancias.