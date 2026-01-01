¿Y entonces, qué tenemos?

La redacción de este artículo de opinión para abrir el año no fue algo premeditado; más bien surgió de la pregunta que me hice al llegar a la redacción la tarde de ayer y ver con que alimentaríamos la edición digital de este diario para este primer día de enero.

¿Y entonces, que tenemos?

Fue la pregunta que lancé a mis compañeros al momento de llegar y al hacerla inmediatamente, me llegaron un montón de ideas y temas de los cuales me tocaría escribir a lo largo del 2026.

El primero es el seguimiento a lo que sería el sexto año del presidente Luis Abinader. Para nadie es un secreto que el mandatario viene de los que fueron sus peores 365 días a cargo del Poder Ejecutivo (de hecho, de eso se trató mi última columna) por lo que este 2026 el mismo estará bajo la lupa de todos los ciudadanos.

El alza de los productos de la canasta alimenticia y un reconocido descrecimiento económico mientras suenan los tambores de una más que posible reforma fiscal, parecen ser de los pendientes con los que Abinader tendrá lidiar; eso sumado a cuál sería el desenlace final del caso Senasa, podrían ser los principales dolores de cabeza para la gestión de Gobierno.

Abinader, por igual, tendrá que lidiar con las posibles tensiones que se presentaran dentro del PRM y además en algún momento de este año tendrá que cumplir con la palabra de que removería de los cargos públicos a aquellos funcionarios que aspiren a la candidatura presidencial; claro, cuidándose de cuáles serían las implicaciones ya que ni Carolina Mejía (alcaldesa del Distrito) ni Raquel Peña (vicepresidenta), se verían afectadas por la decisión al ocupar cargos electivos, lo que podría jugar a favor de dos de las principales aspirantes.

Hablando un poco de política, queda por ver si al final el PLD repetirá o no lo que hizo en 2022 y adelantará la elección de su candidato presidencial, aun cuando ellos le cambien el nombre en orden que no se afecte literalmente las leyes electorales; y también veremos si ese empuje de la posible candidatura presidencial de Omar Fernández para el 2028 es real o no.

Claro que la Junta Central Electoral tendrá que mantenerse a la vista de todas esas posibles acciones y movimientos, sin embargo la tarea principal del órgano del registro civil es inicial de una vez y por todas, con la entrega masiva de la nueva cedula.

No todo es política, al final durante el mes de marzo completo, toda la atención del país se dedicará a como le irá a la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol y obviamente una gran parte nos encontraremos en el Estadio Quisqueya (sí, porque ya yo compré mis boletas) cuando la misma juegue sus partidos de practica contra los Tigres de Detroit.

En fin, estamos en el 2026, un nuevo año, 365 días para volver a dar lo mejor de nosotros.