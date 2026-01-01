Mantra para el 2026

Al año 2025 debo agradecerle muchas cosas: conocerme un poco más, crecer, sanar, encontrar el lugar al que pertenezco y aceptar la ermitaña que también soy. Ha sido muy bueno haber vivido cada cosa, aunque en algunos momentos no enfrenté la vida, solo baje los brazos y dejé que la vida corra, estando en ella, pero sin sentir su pertenencia.

Recibo este 2026 sin hacerme muchas expectativas, planificando solo tres cosas. Esperando que la vida me sorprenda y dejándome sorprender, sintiendo y haciendo sentir, porque siempre hay que decir sí a ser feliz y hacer feliz a alguien más.

Vi un video en el que alguien decía cada mañana frases positivas para empezar el día. Vamos a empezar este año también grabando algunas frases en nuestros corazones: Esta soy yo y abro mis brazos a este nuevo año.

Recibo la gratitud, el amor, la abundancia, sabiduría, alegría, bondad que llegará a mi vida. Aprendo de aquello que la vida quiere enseñarme y lo acepto. Merezco todo lo bueno que me pasa, lo agradezco y comparto.