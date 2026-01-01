Aún podemos salvar la familia

Ir a los parques de recreación nunca había sido tan lleno de nostalgia, pues se solía ver a los padres jugar a la pelota con sus hijos y, con el paso de los años, esta práctica se perdió. En la actualidad, late por permanecer.

Aún quedan recuerdos en nuestras memorias, como montarse en los columpios, jugar a la pelota, los toboganes que causaban estrés a los padres, pero, en fin, estos los hacían volver a ser niños con sus retoños.

Vivir en una sociedad que cambió la naturaleza por la pantalla no ha sido fácil. Ver niños que prefieren los videojuegos a salir a divertirse en las áreas verdes se volvió complicado, y es que muchos nos preguntamos: ¿Estos actos harán desaparecer la familia? Y es algo que causa temor.

La frase tan repetida por nuestros abuelos, a la vez real, “se han perdido las costumbres”, hemos olvidado lo que nos llevaba a nuestra infancia, el latido que sentíamos cuando nos deslizábamos por los toboganes del parque y las risas inocentes; cada uno de estos momentos será inolvidable.

El niño ya no se sienta en la mesa a hablar de su día en el colegio; pide su tableta para ver videos. No hay chistes en la mesa e historias que contar luego de una jornada de estudios y trabajo; se pierde la comunicación en la casa.

Si aún estamos dispuestos a salvar el amor familiar que nos queda, abracemos a nuestros hijos, dejemos las pantallas y volvamos a los parques de diversión; al final, la verdadera magia está en nuestros seres queridos.