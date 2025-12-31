Un merengue de calle. Una fanfarria horrorosa. Un dembow sin metáforas. Un adefesio que motiva.

Una juventud que delira y una fiesta de mal gusto. Una lírica mediocre. Un retrato de la época. Un baile que deshonra. Un desorden y un bochorno.

Una apología al atraso. Unas letras que denigran. Unos héroes sin méritos. Una ideología que asombra. Un lenguaje de burdel. Un terremoto social. Un desparpajo que irrita.

Una multitud que ignora. Una persona que implora. Unas manos extendidas. Una pena sin nombre. Un capítulo cotidiano. Una letanía que lastima. Una indiferencia colectiva. Una faena perpetua. Un sol quemando memorias. Una escena repetida. Actores que no duermen. Un episodio que abruma.

Unas manos arrugadas. Una indiferencia que lastima y llena de horror mi pena. Un ruido que circula y un delivery que arrebata.

Un semáforo violado y una indiferencia a mi lado. Una escuela que no enseña. Una juventud sin lenguaje.

Que viva la modernidad.