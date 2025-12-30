Ante el Emmanuel, al cerrar el año

Al terminar el año, se nos abre una oportunidad privilegiada para acercarnos a la presencia del Emmanuel, el Dios-con-nosotros.

Ante Él estamos llamados, ante todo, a dar gracias por los dones recibidos, incluso por aquellos que solo con el paso del tiempo aprendemos a valorar. También es un momento propicio para pedir perdón por las faltas, omisiones y actitudes que han herido nuestra relación con Dios y con los hermanos. Este doble gesto, de gratitud y de humildad, ayuda hasta a ordenar la vida.

De esta manera vamos gestando en lo profundo una paz, no superficial ni pasajera, sino esa paz interior que nace de sabernos reconciliados y acompañados por el Señor que permanece con nosotros.

