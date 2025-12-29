Tasas de interés: la llave de todas las puertas

Supongamos que la economía dominicana es como el sistema solar. El sol, son las Políticas Fundamentales (monetaria, fiscal, institucional, presupuestaria), que emiten rayos al resto de los planetas que son estrellitas que giran a su alrededor por efecto de la gravedad.

Esas estrellitas son: tasa de cambio, tasa de interés, inflación, inversión, consumo, oferta, ahorro, empleo, salarios, etc.

Usando las matemáticas podemos tomar cualquier sector de la economía para analizar su comportamiento y ver su relación con esas estrellitas y con las emisiones que salen de su centro (las Políticas Fundamentales). Tomemos la construcción, que registraba tasa negativa hasta septiembre del 2025, afectando el crecimiento de la economía.

Con ecuaciones simples podemos relacionar la construcción con las demás estrellitas y con las radiaciones que emanan desde nuestro supuesto sol. Y nos damos cuenta rápidamente que el mayor peso para la contracción del sector construcción, es la tasa de interés que viene determinada por la política monetaria.

Algunos dirán que para eso no se necesita usar ecuaciones y análisis complejos. Falso, porque otras estrellitas también tienen un peso en la ecuación y eso requiere más datos (costos de los materiales de construcción afectados por la inflación, brecha entre oferta y demanda de vivienda, salarios o la inversión pública), incluyendo un coeficiente llamado incertidumbre.

Pero hay un problema: ¿Quién determina la tasa de interés? Esta no es producida solo por las radiaciones de las políticas fundamentales sino por efectos de radiaciones externas (rayos cósmicos)

La tasa de Política Monetaria del BCRD está determinada por la que fija la Reserva Federal (FED), manteniendo una distancia que evite un flujo de capitales negativos. Otras radiaciones externas (precios del petróleo) también afectan o intensifican la luz de nuestras estrellitas, que requieren la intervención de las Políticas Fundamentales (subsidios a los combustibles, alimentos, transporte, etc.).

La FED bajó tres veces la tasa de interés este año. El BCRD la ha bajado dos veces y posiblemente viene una tercera. La tasa de la banca múltiple (activa promedio ponderado) ha bajado más de 100 puntos en tres meses.

Los datos económicos de Estados Unidos indican que la FED hará nuevas reducciones de tasas el próximo año y nosotros también, lo que augura que la construcción (y el crecimiento económico dominicano) se recupere en el 2026, sin olvidar el efecto en otras estrellitas (inflación, empleo, oferta y nuestro coeficiente de incertidumbre), que a su vez moldean las Políticas Fundamentales.

En economía, sin matemáticas, la fotografía siempre está distorsionada.