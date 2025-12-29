Los retos del ´26

El balance del año 2025 indica que fue un año difícil para RD. Sin dudas el hecho más relevante fue la tragedia del Jet Set, el cual conmocionó al país como nunca antes. Muchos amigos partieron, mucho dolor y familias destrozadas. Desde el punto de vista institucional la tragedia de Jet Set puso al desnudo nuestras debilidades en materia de supervisión de edificaciones y la preeminencia de la cultura del “na e na” y el “todo se puede en RD”.

Desde el punto de vista económico, aunque el crecimiento RD coincide con el de la región, se notó la baja sensible en el consumo en RD y una baja preocupante en la industria de la construcción motivada a mi juicio por el alza en las tasas de interés bancario y restricciones impuestas a la banca para préstamos en dólares, básicos para nuevos proyectos.

El 2025 cierra con RD afianzando una alianza geopolítica con el gobierno del presidente Trump. Esa alianza RD- EU para combatir el tráfico de drogas es un hecho positivo a resaltar del 2025. La llegada de la nueva Embajadora EU a RD Leah Campos ha marcado un cambio del rol que esa poderosa embajada ha jugado en RD en las últimas décadas. Ya tenemos una Embajada EU pro vida, que defiende los valores cristianos de vida y familia. Una Embajada que no presiona como ocurría antes a RD con el tema haitiano. El gobierno del Pte. Trump comprende que RD no puede cargar en su territorio el colapso de Haití. Tenemos como país una oportunidad histórica para con la ayuda de EU tomar iniciativas de seguridad fronteriza para proteger a nuestra nación.

Los grandes retos del ´26 serán aumentar el crecimiento de la economía, buscar recursos para disminuir el déficit fiscal, entre otros. Creo que los precios récord del oro con una buena renegociación y explotación de nuevos yacimientos será una de las fuentes posibles. Igualmente, cuantificar en dinero las reservas de tierras raras. La discusión de la reforma fiscal tendrá que venir en 2026. El cómo se haga y a qué sectores se afecten serán retos cruciales del ´26.

La lucha contra la corrupción será otro de los grandes retos del 2026, así como arreciar la línea dura del Pte. Abinader en el Caso Senasa a otros expedientes que están en preparación.

El mayor reto de todos para el 2026 es mantener la estabilidad democrática; aislar a los grupos políticos que apostarán al caos desestabilizando RD. Podemos tener todas las diferencias, hacer oposición dura, sin afectar la gobernabilidad democrática. Mantenerla es nuestra principal fortaleza como país. Que nadie toque esa tecla, que nos puede hundir a todos.