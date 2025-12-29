Lleve los documentos correctos a su entrevista para hijastro(a) o padrastro/madrastra

Si usted solicita una visa de inmigrante a los Estados Unidos como hijastro o hijastra de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal (LPR), o como padrastro o madrastra de un ciudadano estadounidense, debe llevar a su entrevista los documentos civiles originales obligatorios.

Primero, debe presentar su acta de nacimiento. También, debe llevar el acta de matrimonio que establece la relación familiar. Como los hijastros y padrastros están legalmente vinculados a través del matrimonio con el padre o madre biológica (a), este documento es indispensable para demostrar la elegibilidad.

Si el peticionario o el padre/madre tuvo matrimonios anteriores, debe presentar los documentos de terminación de esos matrimonios, como el acta de divorcio o el acta de defunción, según corresponda.

Para matrimonios y divorcios realizados en la República Dominicana, solo se aceptan documentos civiles originales, mientras que, para matrimonios y divorcios realizados en los Estados Unidos, se aceptan documentos originales o copias certificadas.

No llevar estos documentos civiles requeridos puede resultar en una reprogramación de su entrevista. Para evitar contratiempos, verifique con anticipación que tiene todas las actas de matrimonio y divorcio necesarias antes de la fecha de su cita.