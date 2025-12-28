Cuando el sistema falla, el país sangra

Se acercan las fiestas navideñas y el cierre de este año; por costumbre hacemos un resumen a nivel personal del año que va a terminar. Realizamos una introspección y, sobre todo, nos planteamos nuevas metas o nos enfocamos en aquellas que no hemos cumplido.

En sentido general, este año para la República Dominicana ha sido digno de un análisis colectivo; definitivamente marca un antes y un después. Aquí me voy a detener en dos grandes tragedias prevenibles que demuestran la carencia en diversos ámbitos del sistema dominicano.

Un día el luto nos invadió a todos, a los que están allá y a los que estamos fuera del país por diversas circunstancias.

La tragedia del Jet Set nos marcó, paralizó al país, nos unió como pueblo, pero sobre todo nos enlutó, un luto constante en el que seguimos sumergidos, un dolor y un silencio colectivo.

En esa misma línea, pero de forma y estructura distintas, está el caso de SENASA.

Como pueblo, de nuevo nos invadió el silencio, atónitos al ver como, aunque parezcan distintas, ambas desgracias tienen una similitud que es, sin duda alguna, digna de analizar, para evitar que en el próximo año y siendo positivos, no vuelvan a ocurrir situaciones como las mencionadas.

Los dominicanos no nos merecemos hechos como estos; no estamos hablando de accidentes, estamos hablando de circunstancias prevenibles y evitables.

Una vez más se pone en evidencia que el sistema viene y continúa fallando, desde las supervisiones y controles necesarios de las infraestructuras, hasta las auditorías a las que cada institución debería ser sometida, por ley.

Este año muchas sillas estarán vacías; en muchas casas aún se vive el dolor como si fuese ayer y, sobre todo, impotencia de no tener asistencia sanitaria adecuada.

Nos hacemos preguntas que nos persiguen y no dejamos de pensar que tal vez muchas vidas aún estarían aquí celebrando estas fiestas como siempre.

Pero no. Este año el silencio hace acto de presencia y se sienta en las mesas, sobre todo en el corazón de muchos dominicanos, que nos hacemos preguntas y no encontramos respuestas.

Ese silencio, incluso estatal, que hace más daño que bien, es lacerante cada instante.

Este año no es igual a otros; ha sido un año negro para los dominicanos, de dolor colectivo. Nos damos cuenta de que da igual la posición social, que te protejas, si el sistema no funciona, estás día a día en riesgo de perder la vida, en cualquier esquina, celebrando en una fiesta o en un hospital cualquiera.

La salud, esa materia suspendida, que es lo más preciado, ese derecho fundamental que no se respeta.

Somos víctimas de la mala costumbre de un sistema político que solo sabe funcionar con recursos económicos y con una única meta; ganar las próximas elecciones. No con planteamientos ni con un plan de gobierno. ¡Qué va! Aquí vale el pica pollo, el ron y, cómo no, los chelitos del pueblo dominicano, sin más.

De las grandes tragedias se aprende; en este caso, por dolor… o no. Ya depende de que hagamos un análisis y una autocrítica sobre cómo nos manejamos los dominicanos y hacia dónde vamos.

¿Qué le exigimos al Estado? ¿Deberíamos cambiar esta forma de hacer política?

Desde luego, aquí es donde está el verdadero debate, ya que la seguridad ciudadana y la salud, entre otras cosas fundamentales, no deben ser reclamos de los ciudadanos; que quede claro, son derechos.

Quien esté gobernando debe velar por cada vida, salvaguardarla y respetarla, ya que los dominicanos merecemos respeto por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier color partidario.

No se trata de luchar para que se cumpla la ley; se trata de que es nuestro derecho y el deber del gobierno, gobernar por el bienestar común, nunca para lucrarse.