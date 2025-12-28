Revisen esa ley

L a ley de la Seguridad Social ha debido ser sometida a “revisión” casi desde su creación. Los reclamos en ese sentido han sido constantes. Los candidatos presidenciales y congresionales de todos los partidos, en sus campañas cada cuatro años, han prometido reformar varios artículos de dicha ley. Hasta ahora todo se ha quedado en promesa. La semana que concluye, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados –DIDA- cuestionó la resolución 624-05 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social que autoriza el uso de los fondos acumulados en la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) del trabajador para financiar pensiones por discapacidad de carácter vitalicio. Elías Báez, director de la DIDA dice que la Ley 87-01 establece que dichas prestaciones deben cubrirse con la prima del seguro de vida, no con el uso de esos fondos.

Y traigo el tema a estas Expresiones debido a que la posición del director de la DIDA, trae a colación las violaciones constantes a la ley 87 y los perjuicios que esta contiene en contra de los afiliados. Ahí está por ejemplo, lo que establece el artículo 9 de dicha ley. Allí se contemplan unos fondos especializados para que cada asegurado adquiera medicamentos en las farmacias con las recetas emitidas por un profesional de la medicina. Esos fondos, si no son utilizados van a las arcas de las aseguradoras, pero si se agotan en dos meses, el asegurado se queda sin acceso a los medicamentos.

Desde esta columna, abogamos porque los recursos apropiados a cada asegurado para medicamentos, si no son consumidos en su totalidad, el restante pase a un fondo en favor del asegurado, no a las arcas de las ARS. En la actualidad esa suma es de 12 mil pesos ¿Qué impide que si el asegurado no los consume en su totalidad, el resto siga siendo del asegurado en un fondo acumulativo?

Los legisladores, que tantas veces han prometido trabajar por la reforma a la ley 87-01 tienen la oportunidad de resarcirse. Es tiempo de que legislen en favor de sus votantes y sometan ya una reforma a la ley de Seguridad Social para corregir los entuertos que posee. Desde aquí confiamos que en la próxima legislatura se haga realidad la reforma a esta ley y se actualice para beneficio de los afiliados.