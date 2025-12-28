Con el fin de año llega el momento de liberarnos de lo que no usamos, no nos sirve o ya no se adapta a nuestro estilo.

Nuestra querida ropa, una que con mucho cariño adquirimos y le tomamos amor hasta un punto que no le damos tregua y pareciera es lo único que tenemos, pero con el tiempo se va queda en perchas de nuestro closet o en gavetas, ocupando espacio.

Lo que nos da una señal clara: hay que regalar, hay que botar, en fin, ya esa prenda termina un ciclo en nuestra vida. Como todo.

Cuando limpiamos nuestro closet, además de darle una nueva oportunidad a nuestra ropa que aún está en buenas condiciones, hacemos espacio para recibir nuevas y mejores cosas.

Dejamos perchas vacías para darle la oportunidad a otras prendas, porque las anteriores ya no eran funcionales y mientras las mantenemos ahí ocupando un espacio, no da chance a que lo nuevo quepa.

Es por esto que el fin de año nos da la oportunidad de culminar y no solo con un ciclo de 12 meses, sino con otras cosas de las que su tiempo, hace mucho ya expiró.

Por eso a pocos días de darle la bienvenida a 12 meses de nuevas oportunidades te invito a cerrar ciclo con esa ropa, que ya no te sirve, que no se adapta a tu estilo de vida, que aunque te gustaba mucho ya dejó de ser funcional, porque solo está ocupando el espacio de una nueva que si podría ser para ti.

Deja la percha vacía para lo nuevo y dile adiós a lo que en algún punto de tu vida si te sirvió, pero ya no. Y que conste, no siempre estamos hablando de ropa.