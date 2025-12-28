Gustav Klimt: la eternidad del arte que contribuye a la justicia

En las principales casas subastadoras del arte del mundo lo que menos importa es lo que para la gente común y en general es más valioso: el dinero.

Es la conclusión a la cual arribar luego de recibir el más reciente informe de Sotheby´s sobre las marcas (records) sobresalientes registrados allí durante el por concluir en tres días 2025.

Siempre se espera que las obras de arte resulten los bienes más apreciados por los coleccionistas y así continuó siendo en esta ocasión. Especialmente si las obras, por sí mismas, tienen una historia; es decir están vinculadas a la suerte, sucesos o días felices o aciagos de pueblos y personas relevantes, o —en el caso de “Los sembradores de papas” de Vincent Van Gogh (1885)— mueven a la compasión al dirigir la mirada hacia los menos afortunados a pesar de laboriosos o aportan un impulso técnico a la forma de hacer arte, como el caso emblemático de los impresionistas y de Gerhard Richter.

Más allá de las artes, en sus conceptos, complejidad y diversidad de preferencias, actividades y visiones, los seres humanos también subsumen en su mirada pletórica de belleza y ansias de saber el arsenal utilitario de sus días, una praxis antiquísima que desde los días primigenios de la especie embelleció vasijas y todo tipo de objetos utilitarios, hasta configurarnos esos espacios ambicionados por todos, de exquisito diseño y relucientes materiales.

Junto a las artes, otros objetos también resultan más valiosos que el dinero en esa subasta: un pergamino de 700 años del calígrafo Rao Jie, de la dinastía Yuan. También un prototipo exclusivo de bolso Birkin de Hermès, creado para Jane Birkin, el cual logró US$10.1 millones y, como siempre, los diamantes: en este caso un Azul del Mediterráneo que al venderse por US$21.5 millones se convierte en la joya más cara del planeta.

No olvidemos los autos, que la industria logró imponer como artefacto utilitario y ostensible. En esta ocasión un McLaren F1 (1994); más que objeto de carrera o transporte, parece arte puro y elegante, por las soluciones geométricas, funcionales coherentes con la organicidad y la aerodinámica de manera armoniosa e integral. Su precio de salida: US$25.3 millones

El arte y dinero: transfiguración de la historia; de la tragedia a la libertad

Fueron los objetos más cotizados este año en Sotheby´s.

Sin embargo, la pieza que marcó récord de precio fue “El retrato de Elisabeth Lederer” (1914-1916), que Gustav Klimt (Austria, n. 1862 - †1918) realizó por encargo de los padres de la modelo, los esposos August y Serena Lederer, coleccionistas, amigos y mecenas de Klimt.

Y, siguiéndola en valor realizado: “El sueño” o La cama, de Frida Kahlo, la cual alcanzó US$54.7 millones, equivalentes a aproximadamente US$54.65 veces más que el precio por el cual Sotheby´s la vendió en 1980: US$51,000. En 45 años, la obra multiplicó su valor, aproximadamente, en 54.65 más, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 23.81 veces.

Es lo fabuloso del arte: cuando es buen arte, ¡vale más que el dinero!

En palabras llanas, allí donde el dinero tiene que pagar impuestos y correr riesgos inflacionarios y devaluatorios, convertir el arte en su representación es el gran negocio. De aquí el éxito de las subastadoras y de este mercado. Depositados en bancos, en 1980, los US$51,000 pagados por esta obra de Kahlo entonces, habrían terminado perdiendo el 75% de su valor adquisitivo en la actualidad. Por el contrario, al ser invertidos en esta obra de arte, lograron crecer 1,075 veces.

El arte, sin embargo, es más que dinero. Es humanidad plena, al más alto nivel de realidad y sensibilidad. Al punto que, también es pasaporte hacia la libertad.

Y también así actuó en el caso de la primera obra mencionada.

Fue el resultado de la proximidad familiar entre el artista y aquella familia. Una tan cercana que la señorita Lederer —más tarde Bachofen-Echt—llamaba tío al artista y para burlar la persecución nazi y evitar ser enviada a un campo de concentración, afirmó, en complicidad con su madre, ser hija biológica de Klimt, quien no era judío. El padre de Elisabeth había muerto en 1936, antes de la ocupación y anexión nazi de Austria (1938), por causas naturales. Cuando llegaron los nazis, su madre se exilió en Budapest, donde falleció en 1943. Los dos hermanos de Elizabeth huyeron, uno de ellos se refugió en Suiza. La joven permaneció en Viena pero la importante fortuna de los Lederer atrajo el interés nazi y su amplia colección fue confiscada y trasladada al Castillo de Immendorf, el cual la SS en retirada incendiaron en 1945, para evitar que cayera en manos de los Aliados. Esa colección contenía muchas obras de Klimt.

El arte, la relación con el artista y el alma solidaria de Klimt desempeñaron un rol destacado para salvar la vida de Elisabeth y evitarle esa bochornosa degradación a la cual los nazis sometían a los judíos.

Inicialmente clasificada “Arte degenerado” por los nazis como, al ser retrato de una judía, la obra logró salvarse cuando pasó a ser el retrato de una persona “aria”, cuando las autoridades nazis dieron por válido el acto bajo juramento de Elisabeth afirmando ser hija biológica —e ilegítima— del artista. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1948, la obra fue devuelta al hermano mayor de Elisabeth, Erich Lederer. Desde entonces, estuvo en el mercado en dos ocasiones: cuando la Galería Serge Sabarsky, de Nueva York, la adquirió del propietario en 1983 y cuando el coleccionista Leonard A. Lauder, la adquirió de esa galería en 1985 por un precio no revelado. Desde entonces fue incluida en varias exposiciones sobre el arte vienés de inicios de siglo XX y publicada por diferentes revistas, libros y catálogos sobre las vanguardias, el artista y su particular visión de las mujeres, generando una importante bibliografía.

En la página sobre la obra, cuyo precio de salida fue US$236.4 millones —Subasta “Leonard A. Lauder, Collector | Evening Auction”, del 18 de noviembre, 2025, Nueva York— hay una emotiva descripción de su lugar en el arte y la vida de Klimt: sus apegos, preferencias y preceptos, permitiéndonos apreciar la dimensión espiritual y cultural de uno de los artistas de las vanguardias europeas que con mayor originalidad, sensibilidad y énfasis abordó el tema femenino.

Es una pieza de una calidad integral, por la robustez de su técnica; su vínculo con el arte oriental y su poética sensibilidad y belleza.