El gobierno de Trump ordena cambio en parques nacionales

En una de sus acciones imprevistas, el gobierno de Donald Trump ha cambiado el calendario de días de entrada gratis del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

A partir del 1 de enero de 2026, el Servicio de Parques Nacionales retira dos fechas de profundo significado histórico en la larga lucha contra la esclavitud y contra la discriminación racial: el Día de Martin Luther King y Juneteenth.

Martin Luther King, el infatigable campeón de los derechos civiles, fue asesinado en 1968 por un supremacista blanco en la ciudad de Memphis, pero su lucha pacífica e incansable cambió para siempre y para bien a la sociedad estadounidense. King, que recibió el premio Nobel de la Paz en 1964, no solo encabezó un poderoso movimiento por la igualdad racial: también se opuso a las guerras (específicamente la guerra de su tiempo, la de Vietnam) y abogó por erradicar la pobreza. El Día de Martin Luther King, quien nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, es un feriado nacional que se observa el tercer lunes de enero.

Juneteenth, que se celebra el 19 de junio, es la fiesta que conmemora el día en que se abolió definitivamente la esclavitud en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, recién terminada la Guerra Civil, el general Gordon Granger llegó con 2.000 soldados del ejército de la Unión a la ciudad tejana de Galveston y anunció el fin del sistema esclavista.

Aunque la Proclamación de Emancipación de los esclavos, firmada por el presidente Abraham Lincoln, era oficial desde el 1 de enero de 1863, hubo que esperar a la derrota del general sureño Robert E. Lee en abril de 1865 y a la llegada del general Granger a Texas para que la esclavitud quedara finalmente abolida en toda la nación.

Ahora, por disposición de la Casa Blanca, las dos fechas, el Día de Martin Luther King y Juneteenth, quedan excluidas del calendario de los Parques Nacionales.

En su lugar, el Servicio ha agregado otros feriados, entre ellos dos cumpleaños: el del presidente Theodore Roosevelt, el 27 de octubre, y, aunque a muchos les parezca inusitado, el del presidente actual, Donald Trump, el 14 de junio, que coincide con el Día de la Bandera. Ambas fechas quedan incluidas como “días patrióticos” en los cuales el público puede entrar en los parques nacionales sin pagar nada.

Theodore Roosevelt era un imperialista y creía que la raza blanca era superior a las demás. Y el hecho de que Trump designe la fecha de su cumpleaños como uno de los días especiales en los parques nacionales se suma a otras decisiones que revelan un delirio de grandeza, como la construcción de un lujoso salón de baile en la Casa Blanca y su intención de que lugares destacados lleven su nombre, como un nuevo estadio de fútbol americano en Washington.

La eliminación del Día de Martin Luther King y de Juneteenth en el calendario de los parques nacionales envía un mensaje polémico, negativo y preocupante: ciertos episodios de la historia de Estados Unidos, en este caso los relacionados con la lucha por la igualdad y la justicia, ya no deben tener el mismo reconocimiento de antes. De esa manera, se trastorna la función tradicional de los parques nacionales como lugares de encuentro, de memoria histórica y de educación cívica.

La decisión también reduce oportunidades de participación comunitaria. Tanto el Día de Martin Luther King como Juneteenth son ocasiones para el trabajo voluntario en los parques nacionales, actividades educativas y reuniones comunitarias. Quitar la entrada gratuita en esos dos días señalados posiblemente cause dificultades económicas a escuelas y organizaciones sin fines de lucro para llevar a cabo esos eventos en importantes lugares de contacto con la naturaleza y con la historia nacional.

El acceso gratuito a los parques nacionales tiene un elemento simbólico. Las fechas elegidas reflejan valores que forman parte de la herencia nacional y del afán por crear una sociedad mejor. Eliminar los días en que se celebran la libertad de los afroamericanos y la lucha por la igualdad racial es un intento por excluir capítulos trascendentales de la larga batalla contra el racismo en Estados Unidos. Pero la historia ya no se puede borrar.