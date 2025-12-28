Todo cerrado

Cada quien enfrenta su propia realidad y frente al mundo debe tener el valor de asumirla y defenderla. Para ello debe compartir miradas intrusas que penetran por algún lugar de la memoria y hacen estallar los estados de ánimo, injurian cordialidades o agrietan su tiempo con el tránsito vehicular que convierte a esta ciudad en escenario de accidentes, multas y fracturas.

El ser lleva en su mente un orden meticuloso contra los intrusos que no miran de frente. Al marcharse de su hogar y llegar a su trabajo ha visto a tantas personas que buscan lo que no le pertenece por una brecha inoportuna, por un salidero del grifo, o en determinados casos, por esa manía de confiar en los demás, esos avivatos que de espaldas creen tener la solución de sus problemas.

Esa estrategia ha alcanzado celebridad a lo largo de los siglos y se mantiene constante para evitar a extraños buscadores de fortunas que solo encuentran fotos viejas o relojes gastados.

Existen abiertas que nada ocultan, solo cacharros viejos, un horno maltrecho y un camastro que exhibe fundas, sábanas y colchas descuidadas. Son lugares misteriosos, perfectos escondites para onerosos de toda la vida, sin deudas que pagar y con metas que cumplir. Pero hay otras sospechosas, talladas con un tipo de madera desproporcionada que puede seducir a “visitantes” de poca monta, e instarlos a entender que detrás de una pared se encuentra la riqueza inesperada.

El ser, además de las urgencias de la cotidianidad enfrenta el dilema de las casas, las suyas y las otras: casas que se abren y se cierran; casas que deben ser cerradas para ocultar conversaciones sospechosas, y otras muy importantes: las de amistades leales que de pronto sacan sus garras ocultas mostrando egos, inconductas o desmanes no corregidos en la cuna que dan al traste con una falsa amistad.

De todas esas, existen algunas que debieran usar un mecanismo de seguridad de forma permanente para evitar agentes que solo desean llegar al interior de las personas, sobrevivir y enfrentar la cotidianidad con un signo catastrófico. La impaciencia no es buena consejera.

Un proverbio chino parafraseado muchas veces, pero también muchas veces tirado a broma explica que es mejor andar despacio que detenerse a la espera de algo que no llega. Siempre el ciudadano llegará a su destino y con la misma rapidez con que salió, para después de una jornada agotadora, regresar con un túmulo de encargos que le abrumarán. Y pensará en su vivienda y en lo inesperado que puede hallar en su interior. Algo agitará sus nociones de fantasma, pero todo será inútil y dependerá de su propia capacidad de enfrentar el destino como un riguroso acto de amor, sin importar el tamaño de la puerta, su madera, o su habilidad de clausurarla. La vida continuará su peregrinaje fuera de sus cuatro paredes, sin sufrir alteración.

La lentitud puede lograr el disfrute del tiempo humano, de la solvencia de las cosas, las caricias de la nieve, o el solticio del verano sin adelantar la salida de cometas, o el diluvio de los amaneceres.

Nunca el hombre estuvo más seguro de abrir caminos con su propia intuición y desafiar tentaciones ruidosas que saltan, inútilmente, por encima de ellas. No sabe que siempre quedará una ventana abierta o mal cerrada. En ese impasse, la paciencia puede lograr lo inalcanzable por vías poco conocidas, sin acudir al acto de la espera o la prisa del cierre. Siempre los horrores nublarán la visión impostergable cuando ocurre el desahucio, en la convicción humana de la imperfección. Cualquiera será culpable, menos el pájaro dominguero que no llega a las alturas.

Una vez me detuve ante un árbol milenario. Lo toqué varias veces como buscando una puerta por donde pudiera entrar. Jamás se abrió ante mí. Pensé que me encontraba ante el “Manuscrito hallado en Zaragoza” donde un jinete sin cabeza salía de su tronco, montado en un caballo negro, con estampa justiciera. Pero a mí no se me abrió. Le eché monedas a su alrededor. Le di vueltas y vueltas y pronuncié algunas estampas de la cultura afrocaribeñas vinculadas al milagro de la resurrección. Me marché con la esperanza vendada. El árbol milenario todavía permanece en su lugar, esperando a otro tonto que crea en los cuentos de camino o en un jinete sin cabeza, montado en su corcel, saliendo de sus entrañas.